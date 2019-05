Se suicidó Isaac Kappy, actor de Breaking Bad y Thor: “No he sido un buen hombre”

Tras publicar una larga carta en redes sociales en la que confesaba “haberse aprovechado” de gente que lo quería, el actor se lanzó desde un puente.

El actor estadounidense Isaac Kappy, conocido por su papel secundario en y por su aparición en películas como y murió el domingo tras quitarse la vida.

A los 42 años, el actor decidió saltar desde un puente de Arizona, según confirmó el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, Bart Graves, en un informe al que tuvo acceso la revista especializada

“El 13 de mayo de 2019, a las 07:26 horas, recibimos una llamada desde la Interestatal 40, en dirección este en Transwestern Road (milla 185), por un individuo que se tiró desde el puente de la carretera de Transwestern a la interestatal 40″, dice el comunicado.

“Después, el individuo fue atropellado por un automóvil. El hombre ha sido identificado como Isaac Kappy, de Albuquerque, Nuevo México. Murió en el acto”, explicaba el informe.

Según el portal de noticias especializado de EEUU, varios transeúntes trataron de contener al actor segundos antes de que se lanzara, sin éxito. Las autoridades estatales dieron por cerrada la investigación, tras confirmar que se trató de un suicidio.

Horas antes, en su cuenta de Instagram, había publicado una larga carta en la que confesaba haber reflexionado sobre su carácter y su actitud.

“Durante la semana pasada, a través de una introspección que debería haber ocurrido hace muchos años, he comenzado a tener revelaciones sobre mi personalidad. Confieso desde mi arrogancia que estas revelaciones no habían llegado antes. Ya ven, yo creía que era una buena persona. YO NO HE SIDO un buen hombre. En realidad he sido una mala persona toda mi vida”, se lee en el documento.

Contó que había utilizado a sus conocidos para conseguir dinero. Reveló que había vendido drogas y que había traicionado a gente que lo quería. Además, dijo, el consumo excesivo de alcohol, cigarros y estupefacientes, le habían destrozado el cuerpo.

“He vendido drogas. He evitado impuestos. Tengo deudas. He abusado de mi cuerpo con cigarros, drogas y alcohol. Me he aprovechado de gente que me quería, incluida mi familia”, prosigue la carta.

Por su comportamiento, le pidió perdón a quienes confiaron en él y a Jesús, por fallarle de nuevo.

Aseguró que había encontrado oscuridad en su interior y que no merecía la luz de Dios.

“Estas lecciones han llegado tarde para mí, pero quizá puedan inspirarte. Usaré el resto de mi tiempo en la tierra para expiar mis pecados y buscar la luz en mi interior, en los demás y en mí mismo”, concluye la misiva, que tituló: “Cuidado con el hombre que no tiene nada que perder, porque no tiene nada que proteger”.

En los últimos años, Isaac Kappy se convirtió en una de las figuras más polémicas de Hollywood. En agosto de 2018, Paris Jackson lo acusó de intentar ahogarla durante una fiesta nocturna. Según la versión de la hija de Michael Jackson, el actor continuó enviándole mensajes a su celular tras la supuesta agresión, por lo que tuvo que reforzar su seguridad.

Según informó TMZ, Paris Jackson respondió a los mensajes en un principio porque creía que él era un suicida y quería ayudarlo.

En otra ocasión, el actor publicó un video en el que aseguraba que Seth Green, conocido por ponerle voz a Chris Griffin en Padre de familia y por su papel en Buffy The Vampire Slayer, era un pedófilo.

Su última aparición televisiva fue en 2016, en el programa Rachel Dratchs Late Night Snack.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL ) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

Mientras que en el Centro de Asistencia al Suicida Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Se puede llamar, también, al Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

