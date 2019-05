Pierri reveló que su hijo tenía razón: el asesino de Ángeles Rawson fue Mangeri

El abogado de Mangeri en el caso de Ángeles Rawson, habló del incómodo momento televisivo hace seis años.

Miguel Ángel Pierri fue el abogado defensor de Jorge Mangeri, acusado por el crimen de Ángeles Rawson y, en una entrevista sobre hechos criminales realizada en teatro por los periodistas Paulo Kablan y Mauro Szeta, reconoció que no volvería a defender a alguien como el ex encargado de edificio y le dio crédito a los recordados dichos de su pequeño hijo en televisión. Si bien se cuidó de no romper el secreto de confesión dio a entender la culpabilidad de su defendido.

