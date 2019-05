María Laura Santillán recordó su último día de quimioterapia: “Mi amor eterno a los que estuvieron ahí”

La periodista publicó un emotivo posteo en Instagram, acompañado de una imagen de su tratamiento.

María Laura Santillán (57) sorprendió en las últimas horas a sus más de 78.000 seguidores de Instagram con una imagen de uno de sus peores momentos.

En que la famosa periodista compartió una foto de cuando debió someterse a un tratamiento preventivo de quimioterapia y rayostras ser operada de un tumor mamario que ella misma se detectó.

“Último día de quimioterapia hace 4 años. Mi amor eterno a los que estuvieron ahí, bien cerca”, comenzó diciendo la conductora de (El Trece, a las 20) al lado de esa postal en la que se ve uno de sus brazos conectado a un catéter a través del cual, en aquel momento, le administraban la medicación correspondiente.

Y cerró: “Mi amor eterno a los que se acercaron, a los que estuvieron pendientes de algún modo. Nunca lo olvidaré. Mi amor eterno a los que saben ver mi debilidad, aunque me presente fuerte”.

De acuerdo a ese posteo, la imagen en cuestión fue tomada en el Hospital Alemán de Buenos Aires, institución en donde la célebre presentadora televisiva fue sometida a un tratamiento preventivo que terminó a fines de 2015.

“En ese momento no se piensa, se siente y se sufre. Se sufre la incertidumbre y el desconcierto. La certeza de que no somos eternos. Uno lo sabe, pero lo sabe teóricamente. Recién después se piensa. Y creo que lo que uno piensa es: ‘¿Qué pasa si no estoy más?’. ‘¿Cómo habría que dejar las cosas?’. Es una de las experiencias más dolorosas que me tocó pasar”, expresó Santillán en aquel entonces, en una nota para Hola Argentina.

Además, en esa entrevista, María Laura contó que a los dos días de saber que tenía un tumor la operaron. “Ese fue el primer gran alivio, que el ‘bicho malo’ no estaba más. Si no hubiera sido así, no sé…”, aseguró.

“No me puedo poner en la piel de la gente que decide esperar un mes un resultado, una biopsia, no sé qué hago en ese lugar. Estaba esa opción. Pero ni el médico ni la ecografista tenían dudas de que era malo, así que hicieron todo rápido”, confesó en aquel momento.

