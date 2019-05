Las películas, series y documentales nuevos que Netflix tendrá disponibles a partir de mayo

La plataforma de streaming tendrá novedades que estarán disponibles en su lista a partir de este mes.

Como todos los meses, Netflix presentó cuál será el contenido que sumará a su lista de series y películas disponibles.

Desde estrenos esperados como el de la cuarta temporada de Lucifer y The Rain hasta la nueva serie juvenil The Society y la película Entre vino y vinagre.

Mirá lo que incorpora Netflix:

Series

Tuca & Bertie – 3 de mayo

Undercover: Operación éxtasis – 3 de mayo

Muertos para mí – 3 de mayo

Lucifer: Temporada – 8 de mayo

The Society – 10 de mayo

Easy: Temporada 3 – 10 de mayo

Patriota no deseado con Hasan Minhaj: Volumen 3 – 12 de mayo

Revisions – 14 de mayo

The Rain: Temporada 2 – 17 de mayo

Nailed It!: Temporada 3 – 17 de mayo

White Gold: Temporada 2 – 17 de mayo

Alta mar – 24 de mayo Dilema: Parte 1 – 24 de mayo

She’s Gotta Have It: Temporada 2 – 24 de mayo

Así nos ven: Miniserie – 31 de mayo

Chicas buenas: Temporada 2 – 31 de mayo

Bad Blood: Temporada 2 – 31 de mayo

Películas

Burning – 1° de mayo

El maestro del dinero – 1° de mayo

Robin Hood: La rebelión – 1° de mayo

Loca academia de policía 7: Misión en Moscú – 1° de mayo

Los ilusionistas 2 – 1° de mayo

Loca academia de policía 5: Operación Miami Beach – 1° de mayo

Prospect – 2 de mayo

Nuestro último verano – 3 de mayo

A pesar de todo – 3 de mayo

Entre vino y vinagre – 10 de mayo

La leyenda de Tarzán – 10 de mayo

Gente que viene y bah – 10 de mayo

Aliados – 11 de mayo

Dry Martina – 11 de mayo

El buen Sam – 16 de mayo

Hai Phuong – 22 de mayo

Campamento en el fin del mundo – 24 de mayo

The Perfection – 24 de mayo Joy – 24 de mayo

Ouija: El origen del mal – 24 de mayo

Barreras – 24 de mayo

Quizás para siempre – 31 de mayo

Documentales y especiales

A la conquista del Congreso – 1° de mayo

American Experience: El circo: Temporada 1 – 1° de mayo

John y Yoko: Above us only sky – 1° de mayo

American Experience: Asesinato en la isla – 1° de mayo

ReMastered: La parte del león – 10 de mayo

Still Laugh-In: Las estrellas celebran – 14 de mayo

Wanda Sykes: Not Normal – 21 de mayo

Niños y familia Disney

Soy Luna: Temporada 3 – 1° de mayo

Cupcake y Dino: Servicios generales: Temporada 2 – 3 de mayo

Vera y el Reino Arcoíris: Ciudad Seta- 3 de mayo

Los vigilantes de Malibú – 13 de mayo

Casper – 6 de mayo

Chip y Potato – 17 de mayo

El Gato en el Sombrero sabe mucho sobre eso: Temporada 1 – 27 de mayo

