LA RIOJA CELEBRARÁ EL 428° ANIVERSARIO CON ACTOS CENTRALES EL LUNES 20 EN EL PARQUE DE LA CIUDAD

*El gobierno dio a conocer el programa de celebración del 428° aniversariode La Rioja que incluye el acto central con el tradicional desfile cívicomilitar el próximo lunes 20 de mayo a las 9,30 en el Parque de la Ciudad,que será encabezado por el gobernador Sergio Casas. En el marco de losfestejos, el domingo 19 a partir del mediodía se realizará lareinauguración del Estadio de Vargas.El lunes habrá espectáculo musical enel lugar habitual del Parque de la Ciudad que tendrá como cierre laactuación de Sergio Galleguillo.*

Precisamente, las actividades en el Estadio “Carlos Augusto Mercado Luna”

se iniciarán a las 12, donde luego de la reinauguración oficial de las

remodeladas instalaciones, se disputarán tres partidos.

El primero será protagonizado por la selección de la Capital vs la

selección de Arauco; a las 13.30 será el turno del fútbol femenino,

Selección de La Rioja vs Selección de Catamarca y por último, a las 15.30

se disputará el partido entre Arsenal (de Sarandí-Buenos Aires)

recientemente ascendido a Primera División de la AFA, vs Selección de La

Rioja.

Mañana miércoles a las 9.30, en conferencia de prensa que se realizará en

el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, autoridades de la Secretaría de

Deportes y de la Liga Riojana de Fútbol brindarán los detalles de la

organización del espectáculo que se llevará a cabo el próximo domingo.

*Actos centrales*

El lunes 20, día del cumpleaños de La Rioja, se cumplirán los actos

centrales en esta capital que serán encabezados por el gobernador Sergio

Casas y otras autoridades provinciales. A las 8 se concretará el Izamiento

de Banderas y colocación de Ofrendas Florales en la Piedra Fundacional

ubicada en la Plaza 25 de Mayo.

A las 8.30 el gobernador Sergio Casas junto a las demás autoridades

presentes se dirigirá al Salón Blanco de Casa de Gobierno, donde tendrán

lugar los tradicionales saludos protocolares.

Posteriormente, a las 9,30 las autoridades se trasladarán al Palco Oficial

ubicado en Avenida Los Cactus, en el Parque de la Ciudad, para dar inicio a

las 10 al Desfile Cívico Militar.

*Espectáculo musical*

En un marco de austeridad, se organizó también un espectáculo musical con

entrada libre y gratuita que se concretará a partir de las 16 en el Parque

de la Ciudad. Allí actuarán El Suceso, Raúl Minué, Gloria De la Vega, La

Morena, La vuelta Valijera y el cierre a cargo de Sergio Galleguillo.

