LA PUESTA EN VALOR DE TALAMPAYA ESPERA UN MAYOR IMPACTO TURÍSTICO EN LA REGIÓN DEL BERMEJO

*Autoridades del gobierno municipal de Felipe Varela, encabezados por suintendente, también del Parque Nacional Talampaya y el Concesionario delmismo, trasmitieron sus experiencias y expectativas en función de estelogro turístico para la provincia y particularmente para la región delBermejo. La actividad se concretó en el marco de celebración por lapremiación del Parque Nacional Talampaya, tras ser elegido como una de lasSiete Maravillas de la Argentina. *

En conferencia de prensa realizada este miércoles en el Salón Blanco de

Casa de Gobierno, participaron el secretario de Turismo de la provincia,

Álvaro Del Pino, el intendente del departamento Felipe Varela, Yamil

Sarruf, la secretaria de Turismo de ese departamento, Nadia Barrera, el

presidente de la Cámara de Turismo, Carlos Francés, el intendente del

Parque Nacional Talampaya, José Hervaz y el Concesionario del Parque

Talampaya, Cristhian Brower.

Álvaro Del Pino resumió la modalidad utilizada para la selección de los

sitios turísticos promocionados y luego elegidos como maravillas. También

los pormenores, el orden y por otro lado, valoró que la gente se involucró

en la campaña, específicamente, en las redes sociales. Lo mismo el apoyo de

todos los municipios que comprendieron que el trabajo en conjunto es

importante. No desconoció que,” para que gane Talampaya, tuvo que votar

–además de los riojanos- muchísima gente de otros lugares del país y del

mundo”.

En tanto, Yamil Sarruff brindó un especial y particular reconocimiento a

los medios de comunicación en sus diferentes soportes, reconociendo la

tarea fundamental de difundir el destino turístico de Talampaya, hasta su

elección como séptima maravilla en Argentina. De igual modo, al gobernador

Sergio Casas, al secretario de Turismo y su equipo de trabajo, a todos los

ciudadanos que apoyaron esta propuesta, entre otros.

Aprovechó para invitar a todos a visitar el departamento Felipe Varela y

conocer no solo los paisajes, sino también los valores culturales que

ofrece la región. Destacó el trabajo “mancomunado y de todos”. En

consecuencia, advirtió que tras esta nominación de Talampaya, la región del

Bermejo “se tiene que preparar con más trabajo para recibir al turista,

considerando la proximidad de las vacaciones de invierno”. No obstante

admitir que “la economía está un poco difícil”, Sarruff espera que

Talampaya con esta nominación sirva para “potenciar la actividad turística,

que implica trabajo, no solo para la gente del departamento, sino para

todos, desde que el turista llega a la provincia”.

Agradeció al Concesionario del Parque Talampaya, porque es generador de más

de 60 puestos de trabajo genuino y con salarios importantes. Sin olvidar

que en temporadas altas llegan a 100 personas que trabajan en el lugar.

Insistió en el trabajo conjunto con todas las instituciones de la región

para optimizar los servicios de turismo como alternativa para el desarrollo

económico, a partir de la venta de los productos (nueces, uvas) y

servicios de la zona.

*Posicionar a La Rioja en mercados turísticos emergentes*

El intendente del Parque Nacional Talampaya, José Hervaz, confió que este

logro de Talampaya, “se vive con mucha alegría, especialmente por el

resultado en conjunto para tratar de promover La Rioja como destino

Turístico”. Eso contribuyó a que Talampaya se constituyera en la Séptima

Maravilla. “La Administración de Parques Nacionales –dijo Hervaz- desde

otro punto de vista, muy contento, porque dentro de las Siete Maravillas

declaradas, tres, son Parques Nacionales y la mayoría son espacios

naturales protegidos o a proteger, como el Bañado La Estrella, y otros

potenciales destinos turísticos”.

A su juicio, esta etapa es “el comienzo de algo para posicionar a La Rioja

y a su Parque Nacional (sitio Patrimonio de la Humanidad), en los mercados

emergentes”. Hervaz destacó que en la actualidad se “está dando el valor

necesario que las áreas protegidas deben tener, como motorizadores de las

economías regionales”. En este contexto, resumió aspectos del desarrollo de

Villa Unión (Felipe Varela), a partir de 1977 a la fecha.

*Cómo acceder a Talampaya*

El responsable del Concesionario del Parque Nacional Talampaya, Cristhian

Brower, explicó algunos detalles relacionados a la oferta turística para

visitar Talampaya. Mencionó el Programa “Educar”, el cual ya tiene más de

siete años y a través del mismo, “los chicos de escuelas de La Rioja,

pueden hacer la excusión sin costo”. El procedimiento –dijo- es “hacer la

reserva con identificación de la Escuela”. Del mismo modo, Parques

Nacionales le otorga la entrada sin costos. Entonces, resumió- el programa

Educar, tiene alrededor de 2.000 chicos que lo solicitan”. Las gestiones se

realizan vía Web de la empresa: Talampaya.com, telefónicamente o Email. Una

vez que la Empresa le asigna un lugar, se envía a Parques Nacionales una

nota solicitando también, la excepción del costo de ingreso”.

*Costos y excursiones en Talampaya*

El turista nacional e internacional paga para ingresar a Talampaya, el

mismo precio, es decir, 1.030 pesos para recorrer todo el Cañón de

Talampaya. El riojano tiene un descuento del 50% en excursiones. Los

costos del Parque Nacional en cuanto al acceso, son de 360 pesos para los

extranjeros y de 140 pesos para los del país. Además, hay una tarifa

especial sin costo, para la gente del departamento Felipe Varela que quiera

ir y también del resto de la provincia”. Los horarios son de 08:30 a 19:00

horas, siendo la última excursión a las 16:00 horas. Se reciben todos los

medios de pagos, efectivo, tarjetas y transferencias bancarias. Las

opciones para recorrer el Parque son: excursión por el Cañón del Talampaya,

caminatas a la Quebrada de Don Eduardo y Cañón de Talampaya; también suma

la excursión organizada por la Cooperativa Talampaya a Ciudad Perdida y

Cañón Arco Iris. Son las propuestas más importantes. También hay

actividades en luna llena (durante cinco días), con empresas de Villa Unión

que brindan el servicio de excusión de noche con luna llena.

*Optimismo en nuevas inversiones*

Carlos Francés, presidente de la Cámara de Turismo de Felipe Varela,

reflexionó sobre las consecuencias beneficiosas que trae la nominación de

Talampaya como maravilla turística. En ese marco abordo el tema de la

infraestructura hotelera en Villa Unión. Dijo que en la actualidad hay 30

hoteles y cuatro están en construcción. Hay también cinco Agencias de

viajes. Francés se mostró optimista en cuanto cree que “habrá más

inversiones y crecimiento de los emprendimientos actuales” al mismo tiempo

que mejoraran los servicios.

Por su parte, Nadia Barrera, secretaria de Turismo, consideró que, “en los

últimos siete años, Villa Unión se transformó en un destino que el turista

no puede obviar cuando visita La Rioja”. Y este resultado, es producto del

“trabajo colaborativo entre el sector público y privado”, dijo. Finalmente,

invitó a todos a “visitar el Valle del Bermejo y en cualquier época del

año, Villa Unión los espera”.

