Elisa Carrió: “El objetivo de la Corte Suprema es la impunidad de Cristina Kirchner”

La diputada también analizó cómo quedó parado Cambiemos frente a las elecciones nacionales.

La diputada y líder de la Coalición Cívica, Lilita Carrió, habló luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera este martes someter a revisión el expediente de la causa por el direccionamiento de la obra pública donde está acusada la ex presidenta. “El objetivo es la impunidad de Cristina Kirchner. Ellos pueden meterse al expediente y decir que es nulo”, aseguró en su visita a TN Central.

Esta decisión del Máximo Tribunal podría retrasar el inicio del juicio contra la senadora, previsto para el 21 de mayo. Sin embargo, para Carrió es una trama más compleja: “Es una trampa para absolverla, es mucho peor de lo que se piensa. Se viola la ley de organización de la Justicia”.

La diputada nacional opinó que era “previsible lo que hicieron” y apuntó a Ricardo Lorenzetti: “Está denunciado por nosotros con motivo de la causa de Dolores, por asociación ilícita”. Y redobló la apuesta con sus críticas: “Si Lorenzetti fuera el presidente de la Corte Suprema hoy estaríamos en un golpe de Estado. Gracias a Dios Rosenkrantz no puede renunciar”.

La causa está en manos del Tribunal Oral Federal 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, con Adriana Palliotti como magistrada suplente. Entre los imputados también se encuentra el empresario detenido Lázaro Báez, y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

“Si Cristina renuncia a la senaduría va presa. Ella tiene prisión preventiva firme, tendría que estar presa de acuerdo a la ley”, afirmó en relación a la situación judicial de la senadora. Mientras que del congreso del PJ del martes, reflexionó: “Alberto Fernández asumió la campaña de Cristina Kirchner. Fue el que nos hizo todas las campañas sucias. Es capaz de todo”.

Al referirse de otras de las causas judiciales en las que está procesada la expresidenta, indicó: “Primero se quiso sacar de encima la causa de los cuadernos, con la operación de Dolores. Querían sacar a Stornelli porque los empresarios quieren un juicio abreviado y multas, no quieren ir presos. Para eso le garantizan la libertad a Cristina”.

En referencia a ese expediente, se hizo eco de las versiones sobre la posibilidad de que sea citada a declarar: “Si me cita a indagatoria Ramos Padilla voy a hacer lo que no hizo Cristina Kirchner: renuncio a la banca, me siento y que me esposen para llevarme a una cárcel común”.

Durante la entrevista en TN, Carrió pidió en reiteradas oportunidades dirigirse a la sociedad: “Quiero que entiendan que si ellos asumen el poder somos Venezuela. Van por la venganza”.

“Veo un túnel negro, como que volvemos a estar ciegos. Ya no importa la corrupción. Es cierto que estamos pasando momentos difíciles, pero no se equivoquen, lo que vuelve es una dictadura. Oren y glorifiquen”, añadió mirando a cámara.

Manteniendo esa línea, la líder de la Coalición Cívica ahondó en la figura de la exmandataria: “Esta chica, Cristina, está tomada por el mal, no es que ella sea mala, está tomada por el poder. Hay que tratar de que vuelva a ser una mujer. De que vuelva a tener sentido de la vida”.

Carrió no evitó referirse a las contiendas electorales que se están desarrollando en las diferentes provincias del país, en las que Cambiemos no logró buenos resultados: “Me comprometo ante todo a acompañar en todas las derrotas de Cambiemos y no ir a la victoria de Mauricio Macri. Quiero demostrar que la vida es otra cosa que borrarse y aparecer según la oportunidad”.

“Estoy jugando con Macri, voy a sostenerlo ahora porque es difícil. Cuando mejore porque baje la inflación, ya no lo voy a acompañar. No me gustan las victorias, ahí están todos”, sostuvo en ese sentido.

Alfredo Cornejo, en representación de la Unión Cívica Radical, dijo durante un evento que “no hay que destacar que Macri no sea el candidato” por el oficialismo. Ella opinó: “No me interesa lo que diga Cornejo. Están enojados por lo que pasó en Córdoba. Macri puede ser reelecto”. “Tenemos que lograr bajar el mínimo imponible del impuesto a las Ganancias y desahogar a las clases medias”, analizó.

“El Gobierno de Macri cometió errores, pero el tiene voluntad y carácter para construir una Argentina nueva. También lo quiero mucho a Marcos Peña, lo adoro, porque el defiende mucho a Macri. Con todos sus defectos, es la persona de mayor confianza. Yo lo reto porque es como mi hijo, pero es un gran Jefe de Gabinete”, cerró.

