EL GOBERNADOR CASAS INAUGURÓ EL NUEVO CENTRO DE SALUD DEL BARRIO LUIS VERNET

*El gobernador Sergio Casas encabezó hoy la inauguración del nuevo edificiodel Centro de Salud del barrio Luis Vernet “José Simone”, construidoíntegramente con fondos provinciales de más 23 millones de pesos.*

El nuevo Centro de Salud fue un proyecto realizado por la Dirección de

Infraestructura Sanitaria del Ministerio de Salud. La obra es de gran

envergadura y se hizo en forma conjunta con el Ministerio de

Infraestructura.

La obra fue ejecutada completamente por el Gobierno Provincial, con una

inversión de más de 23 millones de pesos, teniendo en cuenta que una de las

improntas impuestas por el gobernador Sergio Casas es la infraestructura en

materia de salud, siempre priorizando el bienestar y la salud de los

riojanos.

El acto tuvo lugar este miércoles por la tarde, y acompañaron al primer

mandatario provincial la ministra de Salud, Judit Díaz Bazán; la secretaria

de la Gobernación, Griselda Herrera; y la vicepresidenta primera de la

Cámara de diputados, Adriana Olima.

También estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas, Ariel

Andrade; el subadministrador de Vivienda, Hugo Vera; el jefe de Zona 1,

Gabriel Peñaloza; el coordinador del Centro de Salud, Hugo Mercado;

directores; coordinadores; equipo de Salud; jefes de zonas; funcionarios; y

público en general.

El gobernador Casas en primer lugar destacó la envergadura de la obra y

manifestó: “Un gobierno tiene que hacer lo que el pueblo quiere, y esto es

fruto del trabajo, de la unión. Este es un centro modelo para la provincia,

tiene equipamiento de última generación, trabajan 51 personas entre

personal médico y el resto de quienes conforman la familia de salud, y se

van a atender alrededor de 50.000 riojanos. Esto es lo importante”.

Lamentó que no tengamos un Ministerio de Salud a nivel nacional, y deseó

que podamos elegir gobernantes sensibles, que escuchen, que no desprotejan

a los jubilados, a los mayores, a los niños. “Es algo inentendible que no

tengamos un Ministerio de Salud de la Nación”, expresó.

Recalcó que “esto es producto del esfuerzo compartido, de quienes

administramos los recursos que son de todos los riojanos, para poder

invertir 13 millones en la parte edilicia y 10 millones en equipamiento.

Esto es lo que hoy estamos poniendo en funcionamiento”.

“En la ciudad Capital tenemos centros de salud que son modelos, que

permiten una descentralización, donde se pueden atender, hacer una

internación temporaria, con personal médico adecuado. A esto lo tenemos que

cuidar entre todos y todos nos tenemos que sentir partícipes de esta obra”,

señaló.

Dijo que en La Rioja se han hecho muchas cosas, pero en el tema de Salud

que es prioritario, obras como éstas están distribuidas a lo largo de

capital como en el interior.

“Hoy podemos decir que a través de los nuevos sistema de comunicación, un

médico especialista puede intercambiar consultas con todos los hospitales

distritales que tenemos en toda la provincia. Y ese es un logro que no

tiene precio”, aseveró.

Finalmente agradeció a los agentes sanitarios, a los médicos, a los

enfermeros, a los choferes y a todos los que de una u otra manera hacen

posible que esto funcione. “No hay nada más importante que nuestra gente y

para eso tenemos que estar unidos”, concluyó.

*Detalles de la obra*

El nuevo edificio cuenta con un área administrativa, consultorios, área de

rehabilitación, área pública, servicios generales, residencia médica y se

encuentra integrado a la plazoleta del barrio.

La obra significó una inversión superior a los 23 millones de pesos

realizada por el gobierno provincial, en el marco de su plan provincial de

obras públicas, el cual le da prioridad a las obras en materia de salud y

educación. Vale resaltar la calidad de la obra, tradicional con estructura

sismo resistente y la ampliación en superficie – de 300 a 1000 metros

cuadrados.

*Funcionamiento del Centro de Salud*

Actualmente el Centro Primario cuenta con 51 personas prestando servicios,

entre ellos profesionales, administrativos y servicios generales, cubriendo

un área programática donde habitan más de 15 mil vecinos de los barrios

Luis Vernet, Mirador, Vial, San Cayetano, San Jorge, entre otros.

*Servicios del Centro de Salud*

Área Administrativa: atención al público, admisión de pacientes,

administración, depósito y entrega de leche, farmacia y sector para agentes

sanitarios

Áreas Consultorios: médico generalista, Toco ginecología, Pediatría,

Control de Niño Sano, Enfermería-Vacunación, Odontología y sector asistente

social

Área de Diagnóstico: con Salas de Rayos y revelado, Comando, vestidor y

baño, Sala de internación abreviada con dos camas y baño y enfermería de

apoyo

Área de Rehabilitación con Gimnasio y patio de expansión, consultorio de

kinesiología, baños adaptados para pacientes con movilidad reducida

Área Pública con salas de espera, circulaciones y baños públicos.

Área de servicios Generales con cocina y estar y baño para el personal,

deposito general y de residuos patológicos, esterilización y patio de

servicio y Área para Residencia Médica con Sala de Capacitación.

Además contará con sistema de monitoreo y control permanente (cámara de

seguridad), 2 salidas de emergencias y una sala para guardia y

estacionamiento para motos y autos del personal.

