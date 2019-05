DURÁN SABAS GARANTIZÓ UN MINISTERIO DE PUERTAS ABIERTAS Y ATENTO AL BIEN COMÚN DE LOS RIOJANOS

*El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, HéctorDurán Sabas, dijo que la cartera que encabeza desde hoy “será de puertasabiertas, siguiendo expresamente las instrucciones del gobernador SergioCasas, y atendiendo siempre lo que digan todos los integrantes de lasociedad, sin ningún tipo de distinción”.Respecto a las autoridades delárea, dijo que evaluará la situación del Ministerio, comentó que cuenta conun equipo de personas de confianza con el cual viene trabajando en losdistintos lugares donde cumplió funciones, y consideró que “lo quenecesitamos es una continuidad del Estado”. Durán Sabas afirmó además:“vamos a trabajar incansablemente por la prevención del delito”. Lasociedad tiene que vivir y dormir tranquila; esa es la función del Estado”,aseguró.*

Luego de prestar juramento, Durán Sabas brindó una conferencia de prensa,

donde instó a los medios de comunicación a tener una relación fluida, y

consideró que “la prensa es el medio idóneo en una República y una

democracia para poner en conocimiento de la sociedad en su conjunto las

decisiones y las acciones de un gobierno”.

De inmediato, afirmó: “éste va a ser un Ministerio de puertas abiertas,

siguiendo expresamente las instrucciones del gobernador Sergio Casas, y

atendiendo y escuchando siempre lo que digan todos los integrantes de la

sociedad sin ningún tipo de distinción”. En ese marco, sostuvo que “la

función de la política es estar al servicio de la sociedad. El fin de la

política lo establece la Constitución Nacional: es el bien común. De manera

tal que ese bien común no puede discriminar ni hacer ninguna diferencia con

ningún sector, con ninguna persona, sino que tiene que estar

permanentemente al servicio de la comunidad”. Al respecto, afirmó: “este va

a ser el norte rector del Ministerio de Gobierno por expresas instrucciones

del gobernador”.

Respecto a las autoridades del área, dijo que tras asumir la función

evaluará la situación del Ministerio y comentó que cuenta con un equipo de

personas de confianza, con el cual viene trabajando en los distintos

lugares donde se desempeñó. Y agregó: “soy partidario que el Estado como

tal debe tener solución de continuidad, de manera tal que no es cuestión de

llegar a una función y cambiar a las personas. Lo que necesitamos es una

continuidad del Estado. Lo necesita la República Argentina”.

Luego, sostuvo que “no estamos viviendo en una situación holgada en la

República Argentina, por el contrario, estamos viviendo una situación de

aprietes permanentes. Estamos viviendo en una situación donde el ser humano

no es el principal objetivo de la política, y la persona tiene que ser el

principal objetivo de la política, no puede ser de otra manera, no puede

haber intereses superiores a la vida misma del ser humano”. “Vamos a luchar

incansablemente y permanentemente para que esto sea así”, aseguró.

*La sociedad tiene que vivir y dormir tranquila*

Más adelante, dijo que su mensaje hacia la sociedad es: “vamos a trabajar

incansablemente por la prevención del delito, que es algo que existe en el

mundo, que tiene muchas variables, connotación de traslación geográfica,

tipología delictiva, pero tenemos que luchar contra eso”.

“El Estado tiene que hacerse cargo necesariamente de esta política básica”,

sostuvo. Al respecto, planteó que “el Estado tiene cuatro políticas

básicas, que son la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Si no

tenemos esas cuatro políticas básicas, de las cuales devienen todas las

otras políticas, entonces la sociedad no va a tener destino”. “Tenemos que

contener el hecho delictivo, usar los medios de prevención para evitar el

crecimiento, esa traslación geográfica, tipológica, cualitativa o

cuantitativa. Eso lo vamos a hacer incansablemente. La sociedad tiene que

vivir y dormir tranquila; esa es la función del Estado”, enfatizó.

Ratificó entonces: “vamos a tomar todas y cada una de las medidas que hagan

a los sistemas de seguridad”. “Existen sistemas de seguridad, los vamos a

implementar a todos y cada uno de ellos para prevenir el delito, para que

evitar que siga cundiendo”, afirmó y agregó: “vamos a tener en cuenta todas

y cada una de las cosas que son necesarias poner en funcionamiento, para

que podamos combatir el hecho delictivo”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments