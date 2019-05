DESPUÉS DE OCHO AÑOS SE VUELVE A PESCAR EN EL DIQUE DE OLTA

La familia de Sergio Denis le puso un bozal legal a su novia: “La dictadura Hoffmann me llegó, me quieren silenciar”

Verónica Monti fue notificada por la Justicia y no podrá volver a hablar públicamente de él ni de su familia.

Finalmente, el bozal legal tantas veces anunciado le llegó a Verónica Monti el viernes a la noche. La novia de Sergio Denis ya tiene en sus manos el escrito que le impide hablar del cantante y de la familia de él.

Esta medida legal había sido anunciada en por el abogado de la familia Hoffmann/Denis, el Dr. Diego Colombo, amigo de la familia y letrado del cantante.

“La familia quiere que Verónica se detenga y deje de hablar de la intimidad de Sergio. Además, sus hijos y hermanos no reconocen a Verónica como pareja de él”, expresó el representante legal, dejando sentada su postura sobre los dichos y la aparición mediática de Monti.

La novia de Denis cuenta con el asesoramiento de su abogada, la doctora María Regina Pardi, quien la va a representar en el caso de la familia Denis y también en lo que tiene que ver con el padre de sus hijos y sus conflictos de alimentos y visitas con él.

Al enterarse de que el documento legal había sido enviado, Teleshow se comunicó con Verónica para conocer su opinión. “Sí, me llegó el bozal legal, es verdad. No puedo hablar de él como Sergio Denis, ni como Héctor Hoffmann. También hay un video que está circulando, y dice el escrito que no se pueden difundir videos ni audios. Es muy raro el bozal”, aclaró Verónica.

De esta manera, Monti deberá cesar en sus apariciones públicas para hablar de su novio, y tendrá que cumplir con esta ordenanza judicial, ya que de lo contrario deberá pagar cien mil pesos a modo de multa.

“Mi abogada habló con el Dr. Colombo, ella lo había llamado cinco veces y finalmente la atendió. La Dra. Pardi le dijo que yo quería ver a Sergio, pero él le dijo que no me lo garantizaba, que realmente era muy difícil, que la familia no quería y que también estaban muy preocupados por su salud, ya que él nunca abrió los ojos desde que llegó a Buenos Aires. Siempre esta dormido y están muy preocupados por esto”, aclaró Monti.

Vale recordar que en las últimas semanas el conflicto entre la familia de Sergio Denis y su novia fue creciendo. Las constantes visitas de Monti a los ciclos de televisión molestaban mucho a su entorno más cercano, y por eso pidieron los servicios del Dr. Colombo.

Verónica también contó que le había pedido a Federico Hoffmann, el hijo del cantante, que le permitiera verlo. Federico le dijo que no, y Verónica fue igual a la clínica Los Arcos, donde no le permitieron el ingreso por no estar en la lista. Monti dijo que había una orden judicial para impedirle su ingreso, versión que el abogado de la familia de Denis negó.

“Para mí esto es la dictadura Hoffmann que me llegó en plena democracia, no puedo decir otra cosa, es la realidad. Con esto de tratar de silenciarme están poniendo mucho más alta mi verdad”, expresó Verónica.

“De hecho, el abogado dijo en que ‘no podía desdecir lo que ella dice’. Él puede hacerlo si lo que yo digo es mentira. Como abogado lo puede hacer, si no lo hace es porque lo que yo digo es verdad. Igualmente, se cae de maduro que lo que digo es verdad. Este bozal legal es poco feliz estando en democracia”, agregó.

“No puedo decir ni Sergio Denis, ni Héctor Hoffman, puedo decir mi ex,”, finalizó Monti, indignada.

El lunes se presentará en el juzgado con su abogada, ya que el bozal no está firmado por el juez, por lo tanto van a tratar de declararlo inválido. En el documento figura el nombre del juezpero no su firma, así que las dos concurrirán al juzgado para interiorizarse del alcance del bozal y la validez del mismo. La guerra entre la familia de Sergio Denis y Verónica Monti pasa por su peor momento y parece que esta es apenas la primera batalla de un largo combate judicial y mediático.

