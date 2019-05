CASAS: EL PERONISMO VOLVERÁ A GOBERNAR EL PAÍS Y VA A GANAR EN LA PROVINCIA

El gobernador Sergio Casas expresó su convencimiento que el peronismo va avolver a gobernar el país y que va a ganar en la provincia y eso es buenopara la gente porque tenemos la filosofía de priorizar el bienestar delpueblo.En el marco de la asunción de las nuevas funcionarias, elmandatario reiteró la convocatoria a la unidad de todos los riojanos yreafirmó el valor del héroe colectivo, “para que con tranquilidad, conprudencia y pensando en nuestra gente, tomemos las decisiones más acertadaspara llevar adelante el proyecto que es el bienestar de la provincia y denuestro pueblo”. Asimismo, Casas pidió templanza a la dirigencia, en estashoras que son decisivas para elegir a quienes nos van a representar,haciendo hincapié en que esos nombres deben surgir de un consenso que seapleno, tranquilo, no traumático.

“La provincia está atravesando momentos complicados”, expresó el gobernador

en el marco de la asunción de las nuevas funcionarias del Gobierno

Provincial. De inmediato, dijo que “la Nación nos siga asistiendo con los

fondos” y recordó en este sentido que “hemos tenido casi un mes de atraso

con respecto a las partidas que llaman extracoparticipables, pero que para

nosotros significa la vida de la provincia”.

Luego, Casas hizo hincapié en indicar que si bien quedan tareas por

realizar, “apelo a que más allá de las ideologías que profesamos, para la

gente lo mejor que nos puede pasar es que en la Nación el peronismo vuelva

a ganar el país” y expresó su convencimiento que en el país volverá a

gobernar el Justicialismo, así también que va a ganar en la provincia.

“Digo esto convencido que hoy necesitamos de gente que tenga un temple,

valor y pensamiento que sea fundamental a la hora de la toma de

decisiones”, enfatizó.

En ese marco, Sergio Casas hizo un llamado a la unidad. “Quiero hacer una

convocatoria a la unidad de todos, fundamentalmente a todos lo que

profesamos esta ideología”, recalcó y reafirmó que “para nosotros no hay

nada mejor que esté primero la Patria, segundo el movimiento y por último

los hombres”.

*Consenso pleno, tranquilo, no traumático*

De inmediato, solicitó a la dirigencia que “tengamos la templanza y que no

nos desesperemos, porque estamos en horas decisivas para elegir a quienes

nos vayan a representar, y tiene que surgir de un consenso que sea pleno,

tranquilo, no traumático, que no genere problemas para nadie, porque para

esto lo primero y lo principal es nuestra gente”.

“La gente hoy no la está pasando bien, producto de las políticas

macroeconómicas de este Gobierno Nacional”, indicó. Al respecto, consideró

que “hoy es la oportunidad de que todos los riojanos estemos unidos”.

El gobernador nuevamente puso en valor la figura del héroe colectivo. “Más

allá de nuestras convicciones, de nuestras pasiones, tenemos que volver a

pensar en esto que planificamos al comienzo de la gestión: el héroe

colectivo que lo construimos entre todos, no hay salvadoras y salvadores

únicos”, resaltó. Así, planteó que “tenemos que repensar el héroe colectivo

para que con tranquilidad, con prudencia y pensando en nuestra gente,

tomemos las decisiones más acertadas para llevar adelante el proyecto que

es el bienestar de la provincia y de nuestro pueblo”. Por último, llamó a

“trabajar por un destino de porvenir y bienestar para nuestra provincia”.

