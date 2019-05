Alberto Fernández contra los jueces que investigan a Cristina: “Van a tener que dar explicaciones”

Lo dijo después de que cuatro jueces de la Corte frenaron el primer juicio por corrupción de la ex mandataria.

El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, se refirió a la resolución de la Corte Suprema -que dilató el inicio del juicio por la causa de la obra pública contra la ex presidenta- y dijo que “ojalá sirva de espejo para el resto de las causas”.

“Lo que hizo la Corte da cierta tranquilidad de que en algún lugar hay un Tribunal que revisa, que piensa jurídicamente y no políticamente”, aseguró Fernández en diálogo con la radio FutuRock y aseguró que “Cristina hubiera lamentado mucho ir a juicio oral en estas condiciones porque sería un juicio absolutamente viciado”.

Pero Fernández también mandó una amenaza a los jueces federales y camaristas que investigaron a Cristina Kirchner en los diversos procesos que tiene en su contra. En una entrevista con el Canal NET les apuntó: “Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”.

Además, el jefe de Gabinete del kirchnerismo contó que está escribiendo un libro para exponer a los magistrados. “Estoy escribiendo un libro que espero alguna vez poder terminar y publicar de lo que los jueces hicieron este año. Es escandaloso lo que hicieron”.

Enojado con “el fuero federal”, el principal operador de la ex presidenta dijo que igual había “excepciones” entre los jueces federales y mencionó a dos: Sebastián Casanello y Daniel Rafecas.

La ex presidenta está procesada en 11 causas. Cinco de esas ya fueron elevadas a juicio oral.

Consultado sobre si esta resolución de la Corte puede servir de espejo para el resto de las causas contra la ex presidenta o ser un mensaje para los jueces de Comodoro Py que tramitan el resto de las causas contestó: “Ojalá lo sea. Siempre ha habido discusión sobre si la Corte debe intervenir cuando no hay sentencia definitiva, como este caso. Pero la historia cuenta que hubo muchos casos donde por no intervenir antes, se llega al final y se declaran nulidades”.

En respuesta a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que lo señaló como principal operador detrás de la resolución de la Corte, afirmó: “Si yo puedo poner en fila cuatro votos de la Corte córranse porque soy el dueño de la Argentina. No se puede decir semejante estupidez”, y siguió: “La ignorancia jurídica de Laura Alonso es supina. Ni siquiera me enojo porque su mediocridad es tan enorme que uno se apena.”

En ese sentido, Fernández planteó que “en lo que hay que reparar es en el desaguisado procesal que habrán hecho en la causa para que la Corte intervenga”.

