TURISMO PROMUEVE LA CONTRATACIÓN DE AGENCIAS HABILITADAS

Con la idea de sensibilizar a la comunidad riojana, Secretaría de Turismodifunde mensaje para promover el uso de agencias de viajes autorizadas.

Desde la Dirección Gral. de Planificación y Desarrollo Turístico de la

Provincia, a cargo del Lic. Pablo Barros se informó que por un pedido

expreso del secretario de Turismo Lic. Álvaro del Pino y teniendo en cuenta

que en los últimos meses se pusieron en marcha nuevas inversiones en cuanto

a servicios turísticos como hoteles y agencias de viajes, desde la entidad

provincial se reforzará el mensaje hacia la comunidad riojana en cuanto a

la importancia de contratar agencias de viajes legalizadas.

Es por ello que Secretaría de Turismo de la Provincia de La Rioja, INFORMA

a TODO EL PÚBLICO en general que: *Ley de Agencias de Viaje N° 18.829 en el

artículo 1° expresa*: “Quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley TODAS

las personas físicas o jurídicas que desarrollen, en el territorio

nacional, con o sin fines de lucro, en forma permanente, transitoria o

accidental, algunas de las siguientes actividades: a) *LA INTERMEDIACIÓN

EN LA RESERVA O LOCACIÓN DE SERVICIOS* en cualquier…… b)…; c) *LA

ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE CARÁCTER INDIVIDUAL O COLECTIVO, EXCURSIONES*, …,

en el país o en el extranjero; d) *LA RECEPCIÓN Y ASISTENCIA DE TURISTAS

DURANTE SUS VIAJES*…; e)…”

Es decir que quien ofrezca la prestación de cualquiera de estas

actividades *DEBE

ser una Agencia de Viaje legalmente habilitada.*

Por esta razón sepa Ud. que cuando lee, se interesa, consulta o le ofrecen

(personalmente, por teléfono, a través de los diarios –digitales o en

papel-, redes sociales, volantes, folletos, etc.) “paquetes”,

“excursiones”, “viajes”, “travesías”, “ascensos”, etc. los ÚNICOS

AUTORIZADOS a hacerlos (por ende los únicos con los cuales Ud. podría

contratar) según la norma del artículo 1° de la Ley N° 18.829 resultan ser

las Agencias de Viajes HABILITADAS por Secretaría de Turismo de la Nación.

NO IMPORTA el destino, el propósito, etc., por ejemplo: *”Viajes a la

Virgen tal o cual”; “Excursiones a tal o cual lugar”; “Ascensos a tal o

cual montaña o volcán”; “Viaje al recital tal o cual”; etc.*

SI NO ES UNA AGENCIA DE VIAJE HABILITADA por la Secretaría de Turismo de la

Nación le asesoramos NO CONTRATAR tales servicios. Asimismo se INFORMA que

quien realice este tipo de actividades, sin la correspondiente

autorización, se encontraría ante una posible infracción por la cual se

labrará un Acta de Infracción, la correspondiente formación del Expte. y la

elevación de las actuaciones por ante Secretaría de Turismo de la Nación

para la sustanciación del trámite pertinente. *CONTRATE RESPONSABLEMENTE*.

*COMUNICADO PARA ORGANIZADORES DE VIAJES:*

*Asimismo. Secretaría de Turismo informa* a aquellos organizadores de

viajes (eventuales o permanentes) con destino dentro y fuera del país;

deberán ajustarse a la Ley Nacional de Agencias de Viajes N° 18829; que

estipula: “*Quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley todas las

personas físicas o jurídicas que desarrollen, en el territorio nacional,

con o sin fines de lucro, en forma permanente, transitoria o accidental,

algunas de las siguientes actividades:*

1. *La intermediación en la reserva o locación* de

servicios en cualquier *medio de transporte* en el país o en el extranjero.

2. *La intermediación en la contratación de servicios

hoteleros *en el país o en el extranjero.

3. *La organización de viajes de carácter individual o

colectivo*, excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de todos

los servicios propios de los denominados viajes “a forfait”, en el país o

en el extranjero.

4. *La recepción y asistencia de turistas durante sus

viajes* y su permanencia en el país, la prestación a los mismos de los

servicios de guías turísticos y el despacho de sus equipajes.

5. *La representación de otras agencias*, tanto nacionales

como extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualquiera de estos

servicios.

6. *La realización de actividades similares o conexas* a

las mencionadas con anterioridad en beneficio del turismo, las cuales se

expresarán específicamente en la licencia respectiva. Será requisito

ineludible para el ejercicio de estas actividades, el obtener previamente

la respectiva licencia en el Registro de Agentes de Viajes que llevará el

organismo de aplicación que fije el Poder Ejecutivo, el que determinará las

normas y requisitos generales y la idoneidad para hacerla efectiva

*Por lo que le sugerimos tener en cuenta la siguiente recomendación: *

Contactarse con la *Secretaría de Turismo de la Nación*, que es el

organismo de aplicación que regula a las Agencias de Viajes Suipacha 1111

piso 7º (C1008AAW) Ciudad Autónoma de Buenos Aires o *Coordinación de

Registro de Servicios Turísticos,* dependiente de Dirección General de

Planificación y Desarrollo Turístico de Secretaría de Turismo – Av. Ortíz

de Ocampo y Félix de la Colina – Tel. 0380 4426 384 CP 5300 – La Rioja

A fin que se les asesore sobre las condiciones que la citada ley exige para

desarrollar la actividad en cuestión, lo cual redundará en beneficios para

Uds como prestadores y a los eventuales pasajeros evitando posibles

inconvenientes de los cuales se deberán hacer responsables civil y

penalmente, en su caso.-

Desde turismo provincial además, se iniciará próximamente un programa

dirigido a prestadores turísticos con la idea de asesorar y respaldar su

regularización para que aquellos que recién inician o carecen de alguna

documentación o requisito pasen a formar parte de la oferta formal de

servicios que les permitirá adquirir beneficios como capacitación,

publicidad en redes y aplicaciones móviles, incorporación al manual de

ventas de la provincia, participación en ferias y workshop, entre

otros.

*NÓMINA DE AGENCIAS HABILITADAS DE LA RIOJA – ENERO 2019*

*LA RIOJA – CAPITAL *

1. *CORONA DEL INCA– EXPEDICIONES DE AVENTURAS – EVT**. Leg.

11.491*

Av. San Nicolas de Bari Nº 475 Loc. 1 – La Rioja (5300)

Tel. (0380) – 4450054 – 4422142

E – mail: *expediciones@coronadelinca.com.ar

<expediciones@coronadelinca.com.ar>*</expediciones@coronadelinca.com.ar>

Web:* www.coronadelinca.com.ar *

2. *INTERTURIS EVT** – Leg. 10.347 **(SUCURSAL)*

Adolfo E. Dávila Nº 30 – Local “A” – La Rioja (5300)

Tel. (0380) – 4457400

E-mail: *infoturismo@interturis.com.ar <infoturismo@interturis.com.ar>*</infoturismo@interturis.com.ar>

Web: *www.interturis.com.ar *

3. *TRAVEL GIT – AT** Leg. 12.318*

25 de Mayo Nº 74 – Planta baja local 6 “A”

Galería Sussex – La Rioja (5300)

Tel. (0380) – 154325711 -0380-4437696

E – mail: *travelgit@gmail.com <travelgit@gmail.com>*</travelgit@gmail.com>

Web: *www.travelgit.com.ar *

4. *VGP VIAJES – EVT Leg 14.051*

Dalmasio Velez N°721 – La Rioja (5300)

Tel. (0380) – 4426024

E – mail: *Travel_irj@hotmail.com* <travel_irj@hotmail.com></travel_irj@hotmail.com>

Web: *www.vgpviajes.com.ar *

5. *KEY TRIP – ** EVT Leg. 13.639 *

Alberdi Nº 450 – La Rioja (5300)

Tel. (0380) – 4466517

E-mail: *keytripirj@yahoo.com.ar <keytripirj@yahoo.com.ar>*</keytripirj@yahoo.com.ar>

*6.* *SONDELA VIAJES** – EVT Leg. 14.379 *

Adolfo Dávila Nº 325 – La Rioja (5300)

Tel. (0380) – 4438578

E-mail: sondelaviajes@hotmail.com /*administracion@sondelaviajes.com.ar

<administracion@sondelaviajes.com.ar>*

Web: www.Sondelaviajes.com </administracion@sondelaviajes.com.ar>

*7.* *VELAZCO TUR – EVT Leg. 6.979*

Buenos Aires Nº 253 – La Rioja (5300)

Tel: (0380) – 4427474

E-mail: *info@velazcotur.com.ar <info@velazcotur.com.ar>*

Web: *www.velazcotur.com.ar *</info@velazcotur.com.ar>

*8. **ORIGENES VIAJES Y TURISMO EVT Leg. 15.221*

Corrientes Nº340 – La Rioja (5300)

Tel. (0380) – 4428259 / 154563152

E-mail: info@origenesviajes.com.ar

Web: www.origenesviajes.com.ar

*9. **FUENTES Y FODDIS TURISMO EVT LEG. 15.732*

Mistol 19 local 1 Faldeo del Velazco

Tel. 0380 154686869

E-mail. Fx2bus@gmail.com

10. *CATAMARCA VIAJES Y TURISMO EVT LEG. 11.189 **(SUCURSAL)*

Bazan y Bustos 566 LOC. 4 – Shopping Karina

Tel. 0380 154912069/ 4438219

E-mail: catamarcaviajeytur@arnetbiz.com.ar/Fernando@catamarcaviajes.tur.ar

11. *I.M. VIAJES EVT LEG.5886 (SUCURSAL)*

Avenida Leandro N. Alem 465

Tel: 0380-4421030

Email: imviajeslarioja@hotmail.com

12. *BAHIA DE LOS SAUCES VIAJES Y TURISMO LEG.15.995*

Carmelo V.Baldez 100

Tel: 0380-4429192

Email: informacion@bahiadelossauces.tur.ar / miguel@bahiadelossauces.tur.ar

Facebook: Bahia de los Sauces

13. *OSADIA – EVT Leg. 16.427*

Adolfo Dávila N° 362 CP 5300

Tel. (0380) – 443-0886

E-mail: caterinabedini@hotmail.com

14. *OROZCO VIAJES Y TURISMO- EVT Leg. 16548*

Apóstol Pablo Nº 2246 “2”CP 5300

Tel. (0380) -4427500

E-mail: pabloorozco62@hotmail.com

15. *GISOL VIAJES Y TURISMO EVT Leg:16592*

Av. Carlos Saúl Menem Nº 645 – 5300 – La Rioja

Tel: 0380 154558807

*E-mail.mafalda_arce@hotmail.com <mafalda_arce@hotmail.com>*</mafalda_arce@hotmail.com>

16. *DS UNO VIAJES – EVT Leg. 13.278 SUCURSAL*

AV. RAMIREZ DE VELAZCO Nº 4900 Local “B”. 5300 – LA RIOJA,

Tel. (380) 468-6949 – 3804451635 – 01165183394

E-mail: dsunoviajes@hotmail.com

Fan Page de Facebook: https://www.facebook.com/pg/DSUNOVIAJES

Web:* www.dsunoviajes.com.ar *

17. *SENDAS DIAGUITAS – EVT – Leg. 17094*

Bazán y Busto N° 295

Tel. 0380 15421-2291

www.facebook.com/Agencia-De-Viajes-Sendas-Diaguitas-EVT-Leg-17094

e_mail. sendasdiaguitasVyT@gmail.com

18. *TRAVEL STAR LEG. 14754 (SUCURSAL)*

Dalmasio Velez y avenida Peron Local “2”

Tel: 380- 4210836

E-mail: info@travelstarargentina.com, travelstarlr@gmail.com

19. *HERE AND THERE LEG. 16934 (SUCURSAL)*

Domicilio: Copiapo N° 181, domicilio legal: SARMIENTO Nº 675 (Mendoza)

Tel. 0380 154533421

20. *FRANQUICIA DE VIAJES TDH AGUSTIN BAULAN: Leg. 15942

(SUCURSAL)** .*

Domicilio: Benjamín de la Vega 76 domicilio Legal

Tel. 380 154143074

21. *CALVO NADAL VIAJES franquicia de ALMUNDO*

Av. Rivadavia N° 967 PB local A

Tel. 0380 4422115

e.mail. pilar.calvo@almundofr.com

*CHILECITO*

22. *INKA ÑAN TURISMO – EVT Leg. 12.177*

25 de mayo Nº 37 – Chilecito (5360)

Tel. (03825) 422418 – 15552528

E– mail: *inkananturismo@arnet.com.ar <inkananturismo@arnet.com.ar>*</inkananturismo@arnet.com.ar>

Web: *www.inkananchilecito.com.ar

** / www.inkananturismo.tur.ar

*

23. *CUESTA VIEJA TURISMO – EVT Leg.13.375*

Joaquín V. González Nº 467 – Chilecito (5360)

Tel. 03825 – 424874 – 15671860

E-mail: *cuestavieja@arnet.com.ar <cuestavieja@arnet.com.ar>*</cuestavieja@arnet.com.ar>

Web: *www.cuestavieja.com.ar *

24. *SALIR DEL CRATER – EVT – Leg. 13.751*

Saavedra s/n La Punilla – Chilecito (5360)

Tel. 03825 – 15679620 /423854

E-mail: excursionesalirdelcrater@hotmail.com / *salirdelcrater@hotmail.com

<salirdelcrater@hotmail.com>*</salirdelcrater@hotmail.com>

Web : *www.salirdelcrater.com.ar *

25. *VICENT TURISMO EVT – Leg. 15.516*

Celada Davila Nº 281 – Planta Baja “A” (5360)

Tel. 03825 – 423436

E-mail: info@vicenturismo.tur.ar <info@vicentturismo.tur.ar> /

ricardojoseo@hotmail.com</info@vicentturismo.tur.ar>

Web: www.vicentturismo.tur.ar

26. *RUTUR VIAJES Leg. 14772 (SUCURSAL)*

La Merced N° 9020 DOMICILIO LEGAL Dean Funes Nº 1218 Córdoba

Tel. 03825 15676642

E-mail. Chilecito.rutur@gmail.com

Web. www.ruturviajes.com.ar

*VILLA UNIÓN*

27. *RUNACAY SERVICIOS – EVT – Leg. 13.232 *

Hipólito Irigoyen esq. Joaquín V. González

Villa Unión (5350)

Tel. 03825 – 470368/0380 154489686

E-mail:* info@runacay.com <info@runacay.com>*</info@runacay.com>

Web: www.runacay.com

28. *EXPLORA ARGENTINA – EVT** Leg. 10.161*

Ruta 76 Km. 203 loc. 1 – Villa Unión (5350)

E-mail: *info@rollingtravel.com* <info@rollingtravel.com></info@rollingtravel.com>

29. *DS UNO VIAJES – EVT Leg. 13.278*

Nicolás Dávila Nº 60 – Villa Union (5350)

Tel. 380 – 154500336

E-mail: dsunoviajes@gmail.com

Web:* www.dsunoviajes.com.ar *

30. *TALAMPAYA EXCURSIONES – EVT Leg. 14968* –

RUTA 76 VILLA ESTHER – VILLA UNION – LA RIOJA (5350)

Tel.: 380 -4790000 // 380 – 4447380

E-mail. Talampaya.excursiones@gmail.com

Web: www.talampayaexcursiones.com

*SUCURSAL*: Nicolas Dávila N° 45 local 2

31. *VOLTERRA EVT Leg. 15814*

San Martin s/n – Villa Union – La Rioja (5350)

Tel. (0351) 5709909 o (0351) 152171350

E-mail. informes@talampaya.com

Web. www.talampaya.com.ar

*32.* *PRAIA ROSA – EVT Leg. 14.501*

Nicolas Dávila Nº 121 – Villa Union (5350)

Tel. (0380) – 154675400

E-mail: plateromariano@gmail.com

Web: www.elyeso.com.ar

33. *AVENTURA CHILECITO – EVT Leg. 14.616*

Santa Rosa 188- Chilecito (5360)

Tel. 03825 -15416894

E-mail: aventurachilecito40@hotmail.com

*FAMATINA*

34. *FINCA HUAYRAPUCA – EVT Leg.14.180 *

Camino a Carrizal Publica s/n B°. Galli

Famatina (5365)

Tel. (0380)- 4463874 /03825 – 15677488

E-mail: *consultas@nueceshuayrapuca.com.ar

<consultas@nueceshuayrapuca.com.ar>*</consultas@nueceshuayrapuca.com.ar>

Web: *www.nueceshuayrapuca.com.ar *

*AGENCIAS DE VIAJES ESTUDIANTIL HABILITADAS*

*CAPITAL*

35. *TRAVEL ROCK – Leg.**11297* *( T. ESTUDIANTIL ) (SUCURSAL)*

Belgrano Nº 217 – La Rioja (5300)

Tel. (0380) -4434706/154684703

E* – *mail: ffaricelli@travelrock.com.ar

*Destinos:* San Carlos de Bariloche

36. *VGP VIAJES – EVT ** Leg. 14.051 *

Dalmasio Vélez N°721 – La Rioja (5300)

Tel. (0380) – 4426024

E – mail: *Travel_irj@hotmail.com <travel_irj@hotmail.com>*</travel_irj@hotmail.com>

Destino: Carlos Paz,

37. *CATAMARCA VIAJES Y TURISMO EVT LEG. 11.189 **(SUCURSAL)*

Bazán y Bustos 566 LOC. 4

Tel. 0380 154596534

E-mail: catamarcaviajeytur@arnetbiz.com.ar

*Comercializadora: FLECHA BUS –* Leg. Nº 2743

*Destinos:* Villa Carlos Paz, San Carlos de Bariloche y Camboriu.

38. *TRAVEL GIT – AT** Leg. 12.318*

25 de Mayo Nº 74/776, planta baja local 6 “A”

Galería Sussex – La Rioja (5300)

Tel. (0380) – 4431781 – 154325711

E – mail: *travelgit@gmail.com <travelgit@gmail.com>*</travelgit@gmail.com>

Web: *www.travelgit.com.ar *

*Comercializadora: EXPRESO SUR – *Leg. Nº: 11599

*Destinos:* Alta Gracia, San Carlos de Bariloche, Las Grutas, Mar del

Plata, Villa Gesell, Buenos Aires, Villa Carlos Paz, San Clemente del Tuyu,

San Juan, La Rioja, Santa Fe, Puerto Iguazú, Córdoba, Entre Rios, Huerta

Grande, Mendoza, Parana, Puerto Madryn, Villa General Belgrano, San Luís,

Rosario y San Lorenzo.

39. *TRAVEL STAR LEG. 14754 (SUCURSAL)*

Dalmasio Velez y avenida Peron Local “2”

Tel: 380- 4210836

E-mail: info@travelstarargentina.com, travelstarlr@gmail.com

*Destinos*: Villa Carlos Paz, San Clemente del Tuyú, Virrey del Pino y

Villa Gesell.

40. *UP GRADE LEG- 12412 (SUCURSAL)*

Bazán y Busto N° 566 Local 1

Teléfono: 0380 154117643

*Destinos San Carlos de Bariloche, Villa Carlos Paz, Camboriú, Punta del

Este*

*CHAMICAL*

41. *AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CHALTEN EVT. LEG. 9326 *

*(SUCURSAL)*

Carlos de Dios Murias 210

Destino: Villa Carlos Paz, San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Calafate y

Camboriú.

*Comercializadora de EILAT VIAJES Y TURISMO* Leg. 10.633

www.eilatviajes.tur.ar

*Destinos*: Mendoza, Villa Giardino, Villa Carlos Paz, San Clemente del

Tuyú, Santa

