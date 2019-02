¿Todos unidos triunfaremos? “Si tuve problemas con Cristina ya me los olvidé”, dijo Duhalde

Eduardo Duhalde habló de la ex mandataria el mismo día en el que Alternativa Federal presenta su espacio.

El expresidente Eduardo Duhalde sorprendió con las declaraciones con respecto a la exmandataria y sostuvo: “si tuve problemas con Cristina ya me los olvidé”.

El referente peronista abrió así una posibilidad de unión en todo el frente justicialista al hablar de buena forma de Cristina Kirchner con quien, en el pasado tuvo diversas discusiones. Además, en declaraciones a Salvemos Kamchatka de FM La Patriada, agregó: “Es una mujer muy inteligente y ha hecho cosas con la que no he estado de acuerdo, nada más”.

Las declaraciones de Duhalde se conocieron el mismo día en el que Alternativa Federal presenta su espacio sin la presencia Juan Manuel Urtubey y con una amenaza de Miguel Pichetto ante una supuesta unión de ese espacio con Unidad Ciudadana.

Por otro lado agregó: “A veces el ejercicio de la presidencia hace que se tomen decisiones que no corresponden. Gente al lado de ella me atacó y yo jamás abrí la boca porque no hablo mal de los presidentes” y sentenció: “Si tuve problemas con Cristina ya me los olvidé”.

Por último, volvió a retomar el hilo de una posible unión y finalizó: “Pobre del país en el que los ex presidentes no pueden hablar entre sí”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments