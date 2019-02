ROGELIO DE LEONARDI: MARTÍNEZ NO TIENE MORAL PARA CUESTIONAR AL GOBIERNO PROVINCIAL

“No me voy a sumar a las campañas desestabilizadoras de dirigentes que ensu momento han hecho de la función pública lo que han querido, como cuandociertos dirigentes de Cambiemos han pasado por Ministerios Nacionales”,sentenció el secretario general de AMP, Rogelio de Leonardi.De igualmanera, el reconocido dirigente analizó que Julio Martínez y los dirigentesque representan a Cambiemos en La Rioja “no están autorizados moralmente”para hacer comentarios en contra del Gobierno Provincial que conduce elgobernador Sergio Casas.

El secretario general de AMP Rogelio de Leonardi dio a conocer que cuenta

con el informe de CTERA que “da a conocer la merma sustantiva que se ha

dado en los dineros del Estado Nacional para con la Provincia de La Rioja”.

En ese marco, puso énfasis en afirmar: “no me voy a sumar a las campañas

desestabilizadoras de dirigentes que en su momento han hecho de la función

pública lo que han querido, como cuando ciertos dirigentes de Cambiemos han

pasado por Ministerios Nacionales”.

“Tampoco es cuestión que saquemos leña del árbol caído”, remarcó. Al

respecto, sostuvo: “por el hecho que AMP y yo particularmente cuestione al

Gobierno Provincial por haber aprobado el Pacto Fiscal, por haber aprobado

el Presupuesto de Cambiemos, no vamos a levantar la mano por estos

dirigentes que hoy se quieren convertir en vanguardia, en estrella para

desprestigiar la función del Gobierno Provincial”. “Por el esfuerzo que

hacen los Gobiernos Provinciales con este Gobierno que ha desfinanciado la

economía de todos los gobiernos de todas las provincias, con la pérdida que

ha tenido el presupuesto en todos los órdenes de la provincia de La Rioja,

es por lo menos para decir que no están autorizados moralmente para ese

tipo de comentarios”, subrayó.

Finalmente, sostuvo: “de corazón deseo que le vaya bien al Gobierno

Provincial, pero nosotros deseamos también que nos vaya bien a los

trabajadores de la educación”. “Estamos reclamando la recuperación del 26

%, una cláusula gatillo hasta el 29 de febrero, a partir de ese momento,

toda la pérdida que se vaya dando se la va discutiendo, analizando y

recuperando. Dudo que si no hay recuperación podamos seguir una tratativa

sana, no la vamos a romper nosotros, pero que no nos apuren porque hay

apuro también de los docentes”, completó.

