La respuesta de las abogadas de Thelma Fardin ante la versión de que Juan Darthés podría quedar preso en Nicaragua

Fernando Burlando, abogado del actor denunciado por violación, barajó la posibilidad y la representante legal de la ex “Patito Feo” en el país centroamericano aclaró la situación

“Juan Darthés se pondrá a derecho y puede quedar detenido tres meses en una cárcel de Managua”, dijo hace unos días Fernando Burlando, abogado del actor a quien Thelma Fardin denunció por violación, hecho que habría ocurrido en Nicaragua en mayo de 2019.

Eilyn Margarita Cruz Rojas, abogada de Fardin en el país centroamericano, emitió este jueves un comunicado que también compartió en las redes Sabrina Cantarbia, representante legal de la actriz en la Argentina. En el escrito se aclara cuáles son los pasos a seguir, según la jurisprudencia la justicia nicaragüense.

“El proceso se encuentra en la etapa de investigación, donde se deben recopilar elementos de prueba”, reza el primer punto del texto firmado por Cruz Rojas. Y continúa: “Una vez que se obtienen los elementos de prueba, se procede al ejercicio de la acción penal”.

El comunicado emitido por la abogada de Thelma Fardin en Nicaragua

Luego el comunicado hace referencia puntualmente a la versión de Burlando sobre la aparente posibilidad de que Darthés pueda ir a prisión en Managua. Y explica que en Nicaragua recién “una vez iniciado el proceso penal es cuando se determina la imposición preventiva como medida cautelar, para una persona que se encuentra acusada”. Pero eso no sucede en la causa iniciada por la denuncia de Fardin, ya que “aún no se encuentra en la etapa procesal”. En este escenario, “adelantar resultados sería realizar especulaciones”.

De esta manera, la abogada explica que aunque pese una denuncia en su contra Juan Darthés no podría ir preso, al menos por ahora, sino que recién una vez iniciado el proceso el juez podría disponer de la prisión preventiva. Por último, las abogadas de la actriz se comprometen a “informar con responsabilidad las novedades del caso según vayan sucediendo”.

En los pasillos de los tribunales porteños son varios los que consideran que los dichos de Burlando responden a una estrategia mediática que incluye, por caso, el testimonio de Carla Lescano, la hermana de Thelma. Esto es, que el actor consiga revertir la imagen negativa que encuentra en gran parte de la opinión pública, en una causa que se desdobla: la condena se dirime tanto en lo judicial como en lo mediático. “Cualquier abogado sabe que no hay ninguna chance de Darthés vaya preso en esta etapa. Pero de esta manera, van fabricando una victoria”, dicen fuentes judiciales a las que tuvo acceso Teleshow.

“Yo le dije a Juan que es posible que quede detenido en una cárcel de Nicaragua. Le tuve que decir la verdad. No puedo mentirle a un cliente sobre una realidad”, había dicho Burlando la semana pasada en el ciclo Chismoses.

Acompañada por el colectivo Actrices Argentinas, Thelma hizo pública su denuncia por violación contra su ex compañero de Patito Feo, a mediados de diciembre en una conferencia de prensa.

Casi diez días después Darthés viajó a Brasil, donde todavía se encuentra. “Él está desganado de vivir. Esta situación de exilio lo que ha logrado es desequilibrarlo. Ayer le tuve que decir: ‘Esto es un tránsito largo, te creo, no te me bajes del barco porque me dejás solo'”, había contado el abogado hace una semana.

