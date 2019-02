EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA PRESENTÓ DENUNCIA PENAL CONTRA EL PROPIETARIO DE CONFECCIONES RIOJANAS S.A.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Gobierno, presentóante la Justicia Federal una denuncia penal contra titulares de la FabricaConfecciones Riojanas S.A, debido a las irregularidades que afectan a lostrabajadores despedidos de la firma. Además, luego de inventariar laempresa, se dispuso la clausura administrativa de la misma a fines deresguardar el capital.

En términos del art. 177 del Código Procesal Penal de la Nación, se puso a

disposición del juez Federal, todo lo actuado en sede administrativa

(Secretaría de Trabajo), a fin de resguardar el derecho de los trabajadores

de Confecciones Riojanas S.A, de percibir la indemnización que por ley les

corresponde.

El ministro de Gobierno Alejandro Moriconi, como representante del Estado

Provincial, expresó que se ha transgredido el principio de “buena fe” que

debió permanecer siempre entre el empleador, el presidente de la empresa

Sr. Horacio Dos Santos, y los empleados, pero esto no ha sucedido y,

consecuentemente, se puso a disposición de la Justicia las pruebas

ofrecidas (502 fojas) para que se determinen las medidas a adoptar y se

resuelva conforme a derecho.

En este sentido, el ministro Alejandro Moriconi explicó que “al no tener

respuesta por parte del presidente de la empresa, como de ninguno de los

miembros de la misma, el Gobierno se vio obligado a requerir la información

correspondiente a la AFIP a efectos de saber si a los trabajadores se les

practicaba los descuentos correspondientes a contribuciones sociales, para

ser acreditados y gozar del derecho que se ve plasmado en lo diario y en la

jubilación”.

“La empresa hacia 16 meses que no llevaba a cabo ningún tipo de aporte,

mientras que en los recibos de haberes de trabajadores figuraban los

descuentos; ante esto tenemos la obligación legal de realizar denuncia ante

juez federal debido a las irregularidades entre patrón y trabajadores”.

Por otra parte, desde el área de Gobierno se procedió a inventariar todos

los bienes de Capital de la empresa, a los efectos de resguardar los mismos

y garantizar su fuente laboral, que hoy les ha causado una situación de

angustia tras tantos años de dedicación y esfuerzo de producción.

“Esperamos que se cumpla con los trabajadores, que cumpla con lo que él

mismo – presidente – expresó en puño y letra al momento de despido,

nosotros debemos resguardar el derecho de los trabajadores y ante esto se

realizó la clausura administrativa de la empresa ya que es la única

garantía real de los acreedores”, explicó.

Finalmente, expresó que será la Justicia quien deba determinar las

responsabilidades que le caben a Sr. Dos Santos, ya que no hubo

presentación de procedimiento de crisis, no se pudo constatar en sede

administrativa la insolvencia de la empresa, solo existe una declaración

simple de que la empresa no funcionaba bien desde su aspecto económico.

