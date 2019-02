Cristina Kirchner-Felipe Solá: ¿la fórmula del kirchnerismo?

El ex gobernador bonaerense le confesó a su círculo íntimo que él integraría la dupla con la ex jefa de Estado en los comicios del 2019.E ex jefe de gabinete kirchernista, Alberto Fernández, aseguró que “Cristina Kirchner y Felipe Solá sería una fórmula que muestra que se abre el peronismo y no se encierra como en otras épocas”, aunque remarcó que “Cristina Kirchner y Kicillof en provincia de Buenos Aires le sacan 3 puntos a Macri y Vidal”.

En diálogo con el Destape Radio, Fernández remarcó que “el 80% del mundo opositor quiere a una candidata y esa es Cristina Kirchner”, y agregó que “las encuestas muestran que Cristina sería la más votada en primera vuelta y también segunda”.

Mientras la ex presidenta hasta el momento no se expresó públicamente sobre sus aspiraciones personales y se mantiene en silencio, los principales dirigentes de Unidad Ciudadana buscan pistas sobre su posible proceder. No hay confirmaciones ni desmentidas sobre la decisión de volver a ser candidata a presidenta después de tres años lejos de la Casa Rosada.

La candidatura de la ex jefa de Estado tiene sus pros y sus contras: conserva un nivel de respaldo popular relativamente alto a pesar de las denuncias que la aquejan pero también continúa alta su imagen negativa (aunque declinó en el último tiempo). Esos números giran por oficinas de todas las fuerzas políticas y repercuten en las distintas estrategias que la dirigencia política analiza en forma repetitiva.

La posible candidatura presidencial de Cristina, después de ocho años de gestión, resulta ser el mejor escenario para el gobierno nacional. Todas las encuestas que consumen en Cambiemos exponen la polarización que se genera en la sociedad frente a un duelo entre entre Cristina y el Presidente. Ese enfrentamiento tiene siempre un mismo ganador: Mauricio Macri.

