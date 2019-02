304° ANIVERSARIO DE CHILECITO: EL GOBERNADOR CASAS RATIFICÓ SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD CHILECITEÑA Y ANTICIPÓ IMPORTANTES ANUNCIOS PARA LA PERLA DEL OESTE

*Con un mensaje cargado de optimismo y esperanza para el pueblo de toda laprovincia de La Rioja, el gobernador Sergio Casas saludó a Chilecito en unnuevo aniversario departamental. En la ocasión destacó la entrega de dosambulancias para el Hospital Herrera Eleazar Motta, el lanzamiento delfondo rotatorio para vitícolas, y la ejecución de obras con fondosprovinciales.Además dio a conocer que pronto comenzará la construcción dela sucursal del Banco Rioja en Chilecito y adelantó que en los próximosdías, junto a la intendenta Silvia Gaitán, realizarán el anuncio dediferentes obras para el Departamento. Agradeció el cariño expresado por lacomunidad chileciteña y reiteró que “los riojanos tenemos que estar másunidos que nunca para llevar a La Rioja a su destino de grandeza”.*

En su mensaje, el gobernador Sergio Casas expresó: “es un gusto, como hace

tres años, venir a pasar juntos el cumpleaños”. De inmediato, saludó a la

intendenta Silvia Gaitán que también celebró su cumpleaños en este día. En

ese marco, consideró que fue muy emotivo el discurso de la jefa comunal y

expuso también su agradecimiento al querido pueblo de Chilecito que en cada

visita lo recibe con un abrazo fraterno. “Eso para mí es dar fuerzas ante

estos momentos que estamos viviendo”, dijo.

“Son tres años de intensa gestión, de mucho andar para tratar de hacer lo

mejor para nuestra gente”, aseguró. Planteó seguidamente que “estamos ante

tiempos difíciles, donde todos los indicadores reflejan la crisis” y

explicó que la Provincia no es responsable de esas políticas que son

nacionales. En ese marco, reiteró que “todos tenemos que estar más unidos

que nunca, dejando de lado los egoísmos e incluso las pertenencias

partidarias, para seguir tratando de mantener lo que legítimamente nos

corresponde”.

“Todos saben a qué doctrina pertenecemos, pero no vamos en contra de nadie.

Estamos acá para seguir construyendo una sociedad de hermanos, que no tenga

diferencias y podamos pensar distinto sin llegar a las calumnias y al

agravio permanente”, afirmó. En ese sentido, recordó los dichos que afirman

que La Rioja recibe más recursos que nunca, asegurando que no es verdad. Al

respecto, expuso que a La Rioja le asignaron un presupuesto que se acerca a

la mitad del punto de Coparticipación que le fue arrebatado. “De ahí

tenemos que hacer con transparencia y responsabilidad la distribución a

nuestros intendentes para que lleven adelante sus tareas por el pueblo de

los distintos Departamentos”, manifestó. Hizo hincapié entonces en sostener

que “los presupuestos tienen que cerrar con la gente adentro”, a la vez que

ratificó su compromiso en “seguir defendiendo el empleo, nuestras fábricas,

nuestra Rioja”. “Ese es el legado que tenemos que tener”, enfatizó.

Luego apuntó contra la inflación y los tarifazos que afectan al poder

adquisitivo de los trabajadores y planteó que “el federalismo es materia

pendiente y lo tenemos que construir entre todos”.

Más adelante, Sergio Casas ratificó el compromiso asumido en cuanto a que

los dirigentes hacen lo que el pueblo les pide, por lo tanto las obras son

del pueblo y es al pueblo a quien hay que darle respuestas. “Por eso mi

agradecimiento a todo el pueblo de La Rioja”, agregó.

En su mensaje, expuso además: “dentro de los escasos recursos que contamos,

estamos ejecutando obras para Chilecito”, y en ese sentido hizo referencia

a las obras inauguradas días atrás, aunque prefirió no enumerarlas,

considerando que los habitantes de este Departamento las identifica y

disfruta.

Resaltó asimismo el valor de las dos ambulancias entregadas para el

Hospital Herrera Eleazar Motta y adelantó que en los próximos días se

empezará a construir la sucursal del Banco Rioja en Chilecito. Así también

afirmó: “vamos a poner el máximo de los esfuerzos en todo lo que hace a la

cuestión salarial, dentro de los límites de nuestro presupuesto”. De igual

manera, mencionó los proyectos del Gobierno Provincial para el crecimiento

de La Rioja, como el Corredor Bioceánico ferroviario carretero, que

significará un fuerte impulso a la producción.

Luego, el gobernador hizo una atención especial al ministro del Interior

Rogelio Frigerio y a Marina Klemensiewicz, por la cooperación en la gestión

de obras de viviendas para la provincia.

Expresó también que Chilecito juega un rol fundamental en la economía

riojana y recordó que hoy se anunció el fondo rotatorio para que los

productores vitícolas puedan levantar la cosecha, y dijo: “así como se hace

con los productores olivícolas, también lo vamos a hacer con nuestros

productores de la vitivinicultura”. “Es la manera en que el Estado juega un

rol protector”, resaltó. En ese marco, destacó además el desarrollo del

programa frutal y fitosanitario de todo el valle.

“Tenemos que trabajar mancomunados, tenemos que soñar una Rioja justa,

grande, con mucha fuerza. Los riojanos tenemos que estar más unidos que

nunca para llevar a La Rioja a su destino de grandeza. Feliz cumpleaños

Chilecito”, dijo el gobernador al cerrar su emotivo y esperanzador discurso.

