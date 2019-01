Voces del Chayero

La denominada “Noche de los Riojanos” fue llena de emotividad y granpresencia de jóvenes valores, donde la mujer alcanzó un destacado ymerecido espacio con las voces de Débora Vázquez, Flor Castro y La BrujaSalguero, compartiendo escenario con los ya consagrados como SergioGalleguillo y Emiliano Zerbini.

*La Bruja Salguero*

María de los Ángeles, “La Bruja” Salguero, con mas de 30 años de

trayectoria , acompañada de su inseparable caja chayera y su banda, sembró

desde el escenario una actuación de gran nivel. Su participación cobró

emotividad cuando hizo subir al escenario a su padre ( Tino Salguero que

fue albañil, músico, cantor y poeta, pero además autor del qui li, qui li,

qui la, que me hace reír, que me hace, reír, que me llorar, que me hace

cantar ), que desgranó algunas coplas.

//

*Débora Vázquez*

Otra de las voces jóvenes que se presentó en el Chayero se mostró muy

contenta por la “excelente respuesta del público, bailó y cantó mis

canciones” y que además pudo presentar temas de su “nuevo trabajo musical”.

Estuvo en el escenario antes de la medianoche, cuestión que la sorprendió

ya que “creía que subía mas tarde” y agregó “estoy muy feliz de estar en

este festival”.

*Flor Castro*

Tras descender del escenario manifestó “estoy muy contenta de volver a esta

festival”,

para poner de manifiesto “fue la oportunidad para poder presentar canciones

de mi nuevo trabajo musical Cuando Madura en Febrero”.

Reafirmó a continuación “hacerlo aquí es muy importante, sobre todo porque

es uno de los festivales mas convocantes de la provincia”, anticipando “la

semana que viene viajamos a Cosquín”.

*Canto Leguero*

Se manejaron en los últimos días con intensa actividad, porque además de

las actuaciones, abrieron la Peña la Leguera en Sanagasta.Su actuación

tiene además un soporte en las redes sociales, como es el caso de un

reciente video que realizaron con el cantante de cumbia santafesino “Coty”,

Hernández, expresando finalmente su “agradecimiento por la convocatoria

para estar presentes en este festival”.

*La Montonera*

Ganadores del Pre Chayero

Este grupo surgió hace poco tiempo, son estudiantes de música de distintos

departamentos del interior que confluyeron en la Capital bajo un mismo

anhelo, hacer música.Tienen como anhelo, como aspiración “que la gente

disfrute” con lo que ellos hacen.

Sobre el Chayero remarcaron “nos llevamos la mejor impresión”,anticipando

“como somos de distintos departamentos, es lo que queremos hacer,

incorporar en la música algo de cada lugar de origen de nosotros. Se viene

grabación de un CD, dejaron como anticipo.

*Emiliano Zervini*

Viene de estar presente hace poco en Jesús María junto a La Bruja Salguero,

manifestando su “reconocimiento a los organizadores por la puesta del

festival” y expresar su “orgullo por la invitación”, remarcando “se vive

una noche muy especial para los riojanos”, para poner de manifiesto, “ a

los artistas hay que apoyarlos y este festival lo está haciendo”.

También se mostró agradecido por la convocatoria a festivales nacionales y

sobre todo poder estar en Cosquín, donde en la edición anterior fue ganador

del Premio Consagración, reconocimiento que “es muy valioso para un

artista”.

*Los Olivareños*

Después de su exitosa presentación en Jesús María, fueron ovacionados en la

segunda noche del Chayero 2019, arrancando la aprobación del público en

cada una de sus interpretaciones. Sus integrantes se mostraron agradecidos

por la organización por sumarlos al chayero, sobre todo en una noche donde

los privilegiados fueron los artistas riojanos.

“*Cacho” Buenaventura*

Dicen que sonreír es saludable y el humor está íntimamente asociado, por lo

que hablar de “Cacho” Buenaventura es decir humor, el Señor humor, pero

además es trasladarnos a Córdoba, cuna de grandes humoristas.

Luis Eduardo, tal su nombre, ha hecho conocer su Cruz del Eje natal en todo

el país, desde cada festival que lo convocaron y La Rioja no es una

excepción ya que en reiteradas oportunidades el público riojano se regocijó

y rió a carcajadas sus ocurrencias y relatos, algunos en primera persona.

La organización del Chayero 2019 lo convocó y él trajo la oportunidad de

sacarle una sonrisa a los asistentes al anfiteatro del barrio Las Pampas.

“Con mucha felicidad y agradecimiento por la convocatoria”, fue la

respuesta de “Cacho” ante la primera consulta sobre cómo vivía este

Chayero, para “sumarme a esta noche de magia”, completó.

Resumió su presencia en el escenario “como una excusa para estar contentos

y reírnos en defensa propia”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments