Tres espectáculos en el cielo en la misma noche: cómo seguir en vivo la Superluna de sangre

Faltan horas para que se produzca este fenómeno astronómico único. Enteráte acá los detalles para verlo en vivo.

Habrá que mantenerse despierto para ver el Eclipse de Luna y la Superluna roja, un fenómeno que no volverá a repetirse hasta 2021. En Argentina se podrá ver pasada la medianoche del 21 de enero hasta casi la madrugada del mismo día.

La transmisión online la realizará Sky-Live TV (https://www.youtube.com/channel/UCwsRDmQO3MKTwjGJ5Q0FZ2w) desde el Observatorio del Teide (Canarias, España). Por este canal de You Tube también se puede ver la previa, con una serie de videos explicativos e introductorios a este fenómeno en el que se producirán simultáneamente un Eclipse de Luna, la Superluna y la Luna Roja (o de sangre).

A qué hora ver el eclipse lunar, país por país

La trasmisión online en vivo comenzará el lunes 21 a las 0.30. Si el tiempo acompaña, y el cielo está despejado, podrá verse directamente y sin necesidad de usar anteojos especiales.

Argentina: de las 00:33 am (domingo) a 03:50 am (lunes)

Perú: de 10:33 pm (domingo) a 1:50 am (lunes)

México: de 9:33 pm (domingo) a 00:50 am (lunes)

España: de 2:33 am a 5:12 am (lunes)

Estados Unidos: de 10:33 pm (domingo) a 1:50 am (lunes)

Colombia: de 10:33 pm (domingo) a 1:50 am (lunes)

Chile: de las 00:33 am (domingo) a 03:50 am (lunes)

