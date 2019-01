Thelma Fardín hablará sobre los dichos de su hermana respecto a Juan Darthés

La actriz aún no se ha expresado sobre Carla Lescano, que la semana pasada dijo que no creía que haya sido víctima de una violación.

En un mensaje de audio al programa Nosotros a la mañana , la actriz aseguró: “Entiendo que lo que pasó [por los dichos de Lescano] es parte de las heridas del pasado. Mañana voy a hablar más tranquila”.

Lescano es hermana de Fardin por parte de madre. Según una causa de hace unos años,

Carla fue violada por el padre biológico de Thelma cuando el hombre era pareja de la

madre de ambas. Razón por la cual, a los 12 años, Carla pasó a vivir con su tía materna.

Los dichos de Carla en una radio de Córdoba fueron tomados por Fernando Burlando,

quien los incluiría en la causa que la actriz le sigue a Darthés en la Justicia de Nicaragua,

país donde se habría dado la violación según la denuncia de Fardin. “Es un testimonio

[el de Carla] que lo hizo solamente en los medios, son importantes las referencias que

porta la hermana, lo incluimos el lunes en un escrito para que la Justicia tenga

conocimiento de lo que sucede en el ámbito familiar de la denunciante”, había dicho el

abogado este fin de semana.

Thelma, quien hablará mañana, ya ayer desde las redes sociales había publicado en sus

historias de Instagram las palabras de otra actriz que acusó a Darthés de abuso, Anita

Co, como una forma de apoyo y quizás como una opinión sobre lo que hoy vive.

Recordemos que Co debe presentarse el 12 de febrero en una audiencia de conciliación

en la que los representantes legales del actor quieren que ella se retracte de sus dichos.

Ante la citación, Co escribió en sus redes estas palabras, luego reproducidas por Fardin:

“En una carta en Facebook pude relatar un abuso sexual padecido en 1999, mientras

grabábamos Gasoleros (…) El abusador pretende que me retracte y se haga pública esa

retractación. No puedo mentir, sería cometer falso testimonio. Muy lamentablemente,

fue cierto. Y si bien el paso del tiempo no me permite denunciarlo por abuso sexual,

tampoco lo convierte en falso”.

