REJAL: PAREDES URQUIZA BORRA CON EL CODO LO QUE ESCRIBE CON LA MANO

*El dirigente chileciteño Fernando Rejal expresó su sorpresa por el cambiode opinión según el oportunismo político, que encarna el intendente de laCapital Alberto Paredes Urquiza para interpretar la ConstituciónProvincial.Rejal recordó que si bien, en su momento, Paredes Urquizapublicó un libro de su autoría bajo el título “Breves comentarios sobre laConstitución de La Rioja”, en el que claramente expresa que para que laConsulta Popular Obligatoria sea rechazada, primero debe ganar el No; yademás, el No debe tener un mínimo de votos igual al 35% del padrónelectoral. Ahora borra con el codo lo que escribió con la mano, afirmó elministro al hacer referencia a la posición contraria del jefe comunal encoincidencia con sus socios políticos de Cambiemos.*

Consideró Rejal que “hay que entender que si en su momento, el actual

intendente de la Capital se tomó el trabajo de estudiar el texto de la

Constitución Provincial y eso lo llevó a escribir un libro en el que hace

una muy seria interpretación del mencionado texto constitucional, lo que

dice hoy junto a Julio Martínez o Inés Brizuela y Doria no deja de

sorprender ingratamente”.

Agregó Rejal que “posiblemente llevado por un oportunismo político

desmedido o contagiado conceptualmente por sus socios de Cambiemos, Paredes

Urquiza hoy expresa públicamente una opinión muy contraria a la señalada en

su libro”, afirmó el ministro.

“Lamentablemente se suma a esta catarata de manifestaciones que la

oposición política provincial adoptó con mayor vehemencia en estos últimos

tiempos, que lo único que hacen es buscar confundir a la gente”, indicó

Rejal y aclaró: “pero, por suerte, la madurez cívica de los riojanos les ha

dado un fuerte cachetazo en la Consulta Popular de este domingo”.

Aseguró Rejal que “ya no es lo mismo, a la gente hay que decirle la verdad,

no buscar la confusión con intereses espurios; los riojanos le dieron un

contundente apoyo a la Ley de Enmienda que le permitirá a Sergio Casas ser

candidato para un segundo período de gobierno; y no hay que dejar de

decirlo: le dio la espalda a las mezquindades, le dio la espalda a los

intentos de proscripción, le dio la espalda a las mentiras y votó

mayoritariamente por el Sí a la verdad”.

*La verdad en el libro*

Explicó el ministro de Producción del gobierno provincial, que en su libro

Paredes Urquiza ensaya un comentario sobre el modo de contabilizar el

resultado de la elección.

Dice: lo que “se hace en el texto es erigir requisitos para el rechazo de

la propuesta (aclarando que esta sistemática es válida cuando la consulta

es obligatoria, no existiendo regulación para cuando sea facultativa, lo

que da a entender que allí el resultado se medirá por la simple mayoría del

sí o del no). Por lo tanto, para que la propuesta sometida a consulta se

considere rechazada, debe ocurrir que, primero, gane el voto negativo, pero

que además haya votado por el No un mínimo del treinta y cinco por ciento

del electores inscriptos en el padrón. En definitiva, se está exigiendo un

amplio consenso en contra de la propuesta, que se debe expresar

positivamente, con el voto efectivo, es decir con la gente concurriendo a

las urnas a expresar su contrariedad. No bastará para considerarlo así el

abstencionismo, o el voto en blanco, sino solo el voto positivo por el No

(valga, en este caso, la contrariedad en la expresión)”.

