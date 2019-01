Raúl Lavié habló de la muerte de su hijo: “Él estaba sufriendo, pero me dejó una lección de vida”

El cantante recordó con cariño a Leo Satragno en el programa de Mirtha Legrand.

El pasado 10 de enero murió Leo Satragno, el hijo mayor de Raúl Lavié y Pinky. El músico y productor de 54 años estaba luchando contra un cáncer de intestino. A poco de su partida, su padre lo recordó con cariño en el programa Almorzando con Mirtha Legrand.

“Él estaba sufriendo, pero me dejó una lección de vida. Tiempo antes, ya no podía manejar sus dedos, trabajaba mucho con la computadora. Él dijo: ‘no puedo hacer música, voy a tener que buscar otra cosa’. Tenía pensado armar algo, como un software, para aquellos que no tienen quienes lo acompañen. Que sirva, por ejemplo, para señalar a qué hora deben tomar su medicina o cuándo es el momento de comprarla porque se le está terminando”, dijo el cantante.

Además de rescatar la actitud positiva que tuvo Leo en la última etapa de su vida, agradeció la posibilidad que tuvo de despedirse junto con Pinky en la clínica donde estaba internado: “Nosotros pudimos estar los tres solos ese día. Yo creo que fue una ayuda para él. Aunque estaba inconsciente, seguramente había algo que lo mantenía unido”.

Luego, explicó que estar haciendo temporada teatral en Mar del Plata lo está ayudando a transitar este duelo: “Salir a hacer una comedia (La jaula de las locas), te despeja muchísimo y te pone en otra dimensión para sobrellevar un momento tan difícil”.

“Le pedí a mis compañeros que nadie venga con abrazos o caras compungidas, porque sino me iba a quebrar y no podría hacer la función”, dijo el artista. “El público estuvo cariñoso. Estoy agradecido por esas demostraciones de afecto que me ayudan a sobrellevar esto”, agregó en el ciclo de El Trece.

Por último, Raúl Lavié reflexionó: “Lamentablemente uno piensa en lo poco o en lo mucho que le queda, pero sabe que inexorablemente la cosa se termina, no somos inmortales. Entonces hay que armarse para sobrellevar algo que va a ocurrir”.

