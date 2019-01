NO A LA JUDICIALIZACIÓN: PABLO KOSINER DEBEMOS CONSTRUIR UNA ARGENTINA MÁS FEDERAL, MENOS CENTRALISTA

*El diputado nacional por la Provincia de Salta y presidente delInterbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, manifestó el apoyo algobernador Sergio Casas ante el debate institucional del plebiscito en LaRioja, que se llevó a cabo este domingo 27 de enero.Precisó que“entendemos que las cuestiones políticas de cada provincia no debenjudicializarse, porque debemos construir una Argentina cada vez más federaly menos centralista”. Además, destacó que “siempre que la voluntad delpueblo se exprese no hay que tenerle miedo, yo veo muchos dirigentes que seven preocupados cada vez que se convoca a la gente a votar”.*

Cabe mencionar que el interbloque denominado Argentina Federal está

conformado por representantes de distintas provincias del peronismo.

Durante una entrevista con un medio radial riojano, el titular del

Interbloque Argentina Federal precisó que el espacio se denomina de esta

manera porque entienden que deben ser respetuosos de la autonomía de cada

Provincia, tanto de los funcionamientos políticos como institucionales:

“cada provincia define lo que su gente decide”, puntualizó.

Asimismo remarcó que los gobernadores peronistas firmaron un documento

junto a la presidenta del bloque Frente Renovador, Graciela Camaño, para

acompañar al gobernador Sergio Casas cuando se planteó el debate sobre la

situación institucional de un plebiscito en La Rioja. “Entendemos que las

cuestiones políticas de cada provincia no deben judicializarse porque

debemos construir una Argentina cada vez más federal y menos centralista”,

enfatizó.

A la vez consideró que “las instituciones han funcionado, la gente se ha

expresado libremente y ha decidido institucionalmente avalar la enmienda

constitucional, con lo cual me parece que si nosotros decimos que somos

realmente federales debemos dejar de andar buscando la intervención de

cuestiones centrales sobre la realidad de cada una de las provincias. El

destino de La Rioja lo deben decidir los riojanos sin ningún tipo de

interferencia de ningún sector por arriba, porque es la voluntad de los

riojanos”.

“Entendemos que la Constitución de La Rioja, respecto del plebiscito,

requiere para oponerse a una posición que ha tomado la Legislatura

Provincial con un determinado número de votos negativos, que en este caso

no alcanzaron, con lo cual debe entenderse un respaldo al planteo que había

hecho el gobernador Sergio Casas”, remarcó.

Por otro lado, manifestó que junto a Sergio Casas vienen construyendo un

espacio a nivel nacional con los demás gobernadores peronistas. “A nosotros

nos pone muy contentos que la gente nos acompañe y vaticine un rumbo en La

Rioja, que para nosotros más allá de una coincidencia peronista hay una

profunda amistad, entonces estamos contentos y esperamos que sea lo mejor

para La Rioja”, expresó.

De igual modo señaló que “siempre que la voluntad del pueblo se exprese no

hay que tenerle miedo, yo veo muchos dirigentes que se ven preocupados,

cada vez que se convoca a la gente a votar, tiene ciertos resquemores, creo

que no hay que tener miedo a que la gente se exprese”.

