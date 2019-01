Más declaraciones fuertes de Berger contra Scioli: “Yo sufrí mucho con él, su hija no le importa”

La modelo habló de las amenazas de su ex pareja, el vínculo con su hija y sobre el mesaje que sorprendió a todos.

“¿Dónde está la plata?”, escribió Gisela Berger en su cuenta de Twitter. El mensaje estaba dirigido ni más ni menos que a su ¿ex? pareja, el diputado de Unidad Ciudadana (UC), Daniel Scioli, con el que tuvo a Francesca el 23 de octubre de 2017.

Luego de un filoso mensaje en las redes sociales, que la modelo confirmó haber escrito, surgieron más declaraciones de Berger.

En Twitter subió una imagen junto al político con quien estuvo en Francia en los últimos días y se explayó en diálogo con el sitio Exitoína: “Esa foto es de hace días. Recibí amenazas y no es que sea una defensa esto pero me parece que no comparto un montón cosas. No tengo por qué recibir amenazas y yo no pienso igual. No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué”.

“Sí, obvio que tengo miedo. Pero no soy una persona miedosa. No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país puede hacer lo que él quiere”.

Ante la pregunta de si el político le “pedía algo para la campaña”, Berger respondió: “Sí, tal cual. Es un pedido que él me hizo. Hago este anuncio para protegerme. No hago la denuncia porque sé que no van a hacer nada. Es para protegerme”.

“La hija no le importa. Lo único que quiso hacer es sacarse fotos y publicarla”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments