MADERA DESTACÓ EL RESULTADO DE CAPITAL Y PIDIÓ A LA OPOSICIÓN “RECONOCER LA VOLUNTAD POPULAR”

*En conferencia de prensa, la diputada provincial Teresita Madera expresóque los riojanos han dado su apoyo a la Enmienda constitucional y afirmóque se respetó la transparencia en todo el proceso.Asimismo, lalegisladora destacó los votos obtenidos en Capital, además pidió a laoposición no confundir a la ciudadanía y respetar la voluntad popular. *La diputada provincial Teresita Madera agradeció en primera instancia atodos los riojanos que hicieron ejercicio del deber ciudadano y a todosaquellos que han trabajando para que esta elección pueda realizarse deforma tranquila, garantizando la transparencia y garantizando que la gentepueda expresarse libremente.“El escrutinio marca una tendencia importante en donde la habilitación paraque el gobernador pueda ser nuevamente candidato, tiene el apoyo popular”,comentó. Asimismo sostuvo que “quiero ser clara porque la oposición haexpresado, como lo hace siempre intentando confundir a la ciudadanía, estaera una elección donde los que tenían que conseguir un porcentaje era laoposición, donde muchos sectores han trabajado y no llegaron al piso; lagente acompañó con el sí una elección distinta, pero con la mismaimportancia”.Pidió ser siempre respetuosos de la voluntad popular y destacó que uncincuenta por ciento de los electores que generalmente concurren, hanllegado en esta oportunidad a dejar su opinión en la consulta popular. “Másallá de todo, siempre debemos ser respetuosos del voto popular y en estesentido le pido a la oposición que respete lo que la gente dijo en lasurnas”, sostuvo.“Como parte del oficialismo entendemos que dimos la mejor herramienta paradar garantías y transparencia a la gente y a la oposición, que ellos mismoshabían pedido que sea así”, dijo la diputada.Por otra parte, expresó “que la gente nos brinde su apoyo implica mayorcompromiso, hay una diferencia prácticamente de 11 puntos, lo que nos da laresponsabilidad de trabajar con mayor compromiso, esto era un paso quedebíamos cumplir y ahora resta diseñar la próxima elección donde la gentepodrá elegir quien será el próximo gobernador”.Como referente de la Capital, la diputada se mostró esperanzada con losresultados que arrojan un empate técnico. “En Capital siempre losresultados son diferentes, haber achicado la diferencia fue un desafío yentendemos que la gente aquí también nos está acompañando con un sí”,detalló.Madera expresó que en las mesas donde se votó había dos fiscales velandopor los votos de la oposición y uno solo por el oficialismo, dando todaslas garantías de transparencia. “Nos estamos acostumbrando a una oposicióncon un discurso vacío y sin fundamento, cuando ellos ganan nosotros tenemosque acatar las reglas del juego y los resultados; ahora cuando losresultados no son lo que pretendían acusan de fraude, acusan que no sonlegitimas, pero esta ha sido una elección transparente y con todas lasgarantías”, finalizó.

