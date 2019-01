La inesperada estrategia judicial de Rocío Oliva tras las acusaciones de Diego Maradona

La ex pareja del director técnico de Dorados de Sinaloa analiza presentarse en la Justicia para exigir una compensación económica por los años que estuvieron juntos.

“El amor con Rocío está muerto. Ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo. ¿Si se portó mal? Eso está en manos de los abogados”, dijo esta tarde Diego Maradona sobre Rocío Oliva en Intrusos, confirmando no solo que están separados sino que sus temas se resolverán en los Tribunales.

Según pudo saber Teleshow, el escándalo comenzó al conocerse la decisión de Rocío de llevarlo a la Justicia para obtener una división de bienes que ella considere digna. Su intención es recibir la mitad de las ganancias que Maradona obtuvo durante el tiempo que convivieron en Dubai y en México.

El encuentro que Oliva tuvo hace pocos días en Punta del Este con la abogada Ana Rosenfeld fue el puntapié inicial de esta eventual demanda. Si bien hasta ahora Rocío no quiso referirse con detalles a la separación, fue categórica al afirmar que esa relación de seis años terminó por el peso de la diferencia de edades y también por no haber podido desarrollar su carrera profesional como futbolista. Además reveló que analiza una posible participación en la televisión, que puede llevarla más adelante a la pista del Bailando 2019.

El Código Civil dice que “si al salir del concubinato el concubino sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de situación económica tiene derecho a una compensación de ese tipo”. Es por eso que Oliva está siendo asesorada legalmente para interiorizarse ante la eventual división de bienes.

Rocío Oliva argumentará ante la Justicia que le dedicó los últimos seis años de su vida a una relación estable con Diego Maradona, dejando su casa y su propio país para acompañar a su pareja en Dubai y luego en México. Allí no solo vivieron juntos en las mismas casas, sino que lo contuvo, lo asesoró y lo acompañó a todos lados, dejando de lado sus actividades personales, y que por tal motivo merece una compensación económica.

