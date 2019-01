EL MUNICIPIO PRESENTÓ LAS ACTIVIDADES DEL FEBRERO CHAYERO 2019

En la mañana del miércoles 30 de enero la Municipalidad de La Rioja, através de la Agencia de Cultura Municipal, realizó la presentación de lastradicionales actividades que integran el programa Feberero Chayero, adesarrollarse desde el 31 de enero hasta el 3 de marzo, bajo el lema“Tradición que nos hace fuertes”.Estas actividades tienen por objetivo fortalecer las costumbres ytradiciones de nuestra provincia la cual se reivindican en cada mes defebrero; en la oportunidad la ciudad de La Rioja recibe a nuevos turistasque se acercan a conocer y disfrutar de nuestra cultura ancestral.El anuncio se realizó mendiante una conferencia de prensa en el Galpón dela Vieja Estación y estuvieron presentes el secretario de GobiernoMunicipal, Ricardo Zalazar; el presidente de la Agencia de CulturaMunicipal, Marcos Vega; la directora de Gestión Cultural, CeciliaSturzenegger, la directora general de Educación Artística, Laura Zapata yla directora de los Talleres de Libre Expresión Artística, Zulema Palacio.Además contó con la destacada participación de los bailarines que integranel Ballet Municipal de Folclore “Liliana Albarracín” y músicos delDepartamento de Música Popular, quienes brindaron una muestra de lo que sevivirá en los próximos días.En este sentido el secretario de Gobierno, Ricardo Zalazar destacó el grantrabajo que desde la Agencia de Cultura Municipal realizan cada año conobras y cuadros de baile de primer nivel, a su vez indicó que “el Municipiono es solo para alumbrado, barrido y limpieza, el Municipio tiene otrasactividades, en este caso es resaltar la cultura, nuestras raíces para quenuestros niños se vayan empapando, porque eso nos hace distintos a losriojanos, La Rioja tiene su ADN propio, distinto del resto de lasprovincias”.“La chaya es única – continuó – la chaya es riojana, no hay en otraprovincia y nosotros como Municipio sabemos darle valor, remarcar,resaltar; como dice Pancho Cabral la muni no se calla para carnaval,nosotros nos manifestamos de esta manera e invitamos a todos los vecinos adisfrutar obras de primer nivel”.En la oportunidad, el secretario solicitó a la comunidad prudencia, respetoy conciencia: “seamos respetuoso de las leyes, ordenanzas, seamosprudentes, porque es un mes donde festejamos e ingerimos, de modo quepedimos prudencia a los conductores de motocicleta y de autos, si bebemosno podemos conducir”. “Que este mes sea un mes de fiesta y no tengamos quelamentar ningún tipo de problema” agregó.Por su parte, el presidente de la Agencia de Cultura Municipal, Marcos Vegaexpresó que “desde nuestra área nos preparamos mucho tiempo antes paraasumir este compromiso de vivir y fortalecer nuestra cultura ancestral dela chaya, con distintos eventos que lo van a vivir para todos los grupos yedades para la comunidad”.Además, Vega agradeció el apoyo del Intendente Alberto Paredes Urquiza por apostar y asumir el compromiso, sin dejar de lado una fecha tanimportante para los riojanos. “Agradecer el apoyo, el entendimiento y lasituación del sí se puede y lo vamos hacer que tuvo el Intendente paradefender y poner en manifiesto a pesar de que este año a él le cuestamucho, pero decidió no dejar de lado todos los aspectos del festival, loque es el Febrero Chayero municipal”.Para finalizar, la directora de Gestión Cultural, Cecilia Sturzeneggerinvitó a todas las familias y niños para que aprendan y conozcan denuestras tradiciones y así nos vayamos acercando a todo lo que es elfebrero chayero.

Cronograma de Actividades del Febrero Chayero 2019

El 31 de enero se llevará a cabo la inauguración de paneles en la plaza 25

de Mayo con obras del artista riojano Pedro Molina; el 1 de febrero se

realizará el tradicional Desentierro del Pujllay en la Playón de la Vieja

Estación a las 21 horas. El 2 de febrero, a partir de las 20 horas, está

prevista la Marcha de los Chayeros, que partirá de la casa de don José

Jesús Oyola hasta el Playón de la Vieja Estación, donde dará inicio el

Festival Febrero Chayero, desde las 22.

El 5 de febrero se hará una muestra colectiva de artistas riojanos en el

ala Este del Museo de Bellas Artes Octavio de la Colina (MOC) y en el Museo

de la Ciudad. El día 6 de febrero, a las 22 horas, se realizará la Peña

Chayera del Turista en la explanada de la Vieja Estación con la

participación de artistas locales, mientras que el 15 de febrero se llevará

adelante el taller para niños: Nuestros Hijos del Pan “La Guagua” en el

museo Rosario Vera Peñaloza.

El 22 de febrero se desarrollará una nueva edición de la Chaya de los Niños

en el predio de la Vieja Estación; finalizando las acitividades los días 2

y 3 de marzo con los tradicionales Corsos Municipales y la elección de la

reina del carnaval en el Parque Lineal.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments