El mensaje de Mauricio Macri a cuatro años de la muerte de Alberto Nisman: “Necesitamos saber qué pasó”

Apoyó la investigación abierta en la Justicia desde el 18 de enero de 2015 cuando encontraron al fiscal con un tiro en la cabeza en Puerto Madero.

Al cumplirse el cuarto aniversario de la muerte de Alberto Nisman, que investigaba el atentado en la AMIA, Mauricio Macri publicó un mensaje en sus redes sociales para expresarle sus condolencias a los familiares y para apoyar el accionar de la Justicia.

“A 4 años de la muerte del fiscal lo recordamos una vez más y acompañamos a su familia. Los argentinos necesitamos saber qué pasó y vamos a apoyar a la Justicia hasta alcanzar la verdad”, escribió el Presidente en Twitter.

El 13 de enero de 2015, Nisman acusó a la expresidenta y exfuncionarios por el Pacto con Irán para “dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní” por el atentado en la AMIA. Cinco días después apareció muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero.

Esta semana, Sara Garfunkel rompió el silencio desde Israel. “A mi hijo lo mataron y punto y no me importa lo que digan los demás”, aseguró a la Agencia Judía de Noticias (AJN). El viernes, durante el homenaje que el gobierno de ese país le rindió en Jerusalén, Garfunkel expresó: “Esto me ayudará a seguir viviendo”.

El exetécnico informático de la UFI-AMIA, Diego Lagomarsino, aseguró que el fiscal “tenía muchos motivos para quitarse la vida” y que espera ansioso el comienzo del juicio para demostrar su “inocencia”. Lagomarsino está acusado de facilitar el arma de la que salió la bala que mató a Nisman.

“Nisman traicionó mi confianza, pero yo ya le perdoné el quilombo en el que me metió al usar mi arma para matarse. Alberto tuvo muchos motivos para quitarse la vida, lo supe después de leer el expediente y de ir conociendo cuestiones que me dieron mucha pena”, insistió.

