Diego Maradona: “Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza a Rocío Oliva”

El exfutbolista se refirió a la escandalosa separación de su última pareja, de su actual vínculo con Verónica Ojeda, entre otros temas.

En una entrevista que duró más de 40 minutos, Diego Maradona habló con Jorge Rial en Intrusos, a través de una comunicación telefónica. Lo hizo luego de que Rocío Oliva reconociera el final de una relación de seis años, y de que empezaran a circular con fuerza rumores de reconciliación amorosa con Verónica Ojeda.

Pero además, el director técnico de Dorados de Sinaloa (anunció que regresará a México en los próximos días) se refirió a la salud de su hijo menor, Dieguito Fernando, e hizo un mea culpa por los años que pasó sin verlo. Y además, se refirió a la conflictiva relación que mantiene con sus hijas mayores, Dalma y Gianinna.

Rocío Oliva

-La verdad que yo fui el boludo. Rocío tiene firmado un papel en el que indica que no puede decir absolutamente nada. Rocío está totalmente en cana. Fuera de mi vida. ¿Si se portó mal? Eso está en manos de los abogados.

-Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo. Yo termino esta entrevista y llamo a Matías Morla (su abogado). Ella firmó un papel (comprometiéndose a) que no iba a poder decir nada. Y este rally que está haciendo en sus vacaciones, lo está haciendo con plata mía.

-La casa (de Bella Vista) que le di a su familia es mía, y me la voy a quedar. Lo lamento. Si vos no sabés mantener a tu hija y no le das un buen correctivo… Yo no soy Papá Noel que voy por los colectivos preguntándole a la gente qué necesita. Yo trabajo, como trabaja todo el mundo.

-El amor con Rocío está muerto. Ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo. En Dubai, ella esperaba a que yo me durmiera para ir a sacarse fotos y mostrarle a sus amigos y esconderme cosas. Ya estaba muerto todo.

-Rocío está muy mal de la cabeza. Cuando llegué a Argentina, le dije: “Está muerto todo, out”. Ahora, que se divierta mientras pueda porque tiene causas penales, como el robo de los aros de mi vieja. Tendrá que pagar en Dubai. Voy a reactivar todo, y me va a conocer.

-Rocío se caga en todo el mundo. Va contra la madre, contra el padrastro, el hermano… No es nuevo para mí.

La salud de Dieguito Fernando

-Tiene una señora que lo cuida todo el día. También está la madre (por Verónica Ojeda), y quiero que me lo traiga todos los días que yo esté en Buenos Aires. ¿Para qué? Porque me dijo ‘papá’ por primera vez.

-Dieguito miraba para otro lado. Yo le decía: “Papito, soy tu papá…”, y él se daba vuelta. No me daba ni cinco de bola.

-Tiene una contextura física maradoniana. Nada que ver con Ojeda. Ahí no hay ADN. Es una mole dulce. Le tenemos que dar más dulzura, más cariño. Tenemos que estar con él.

-Tenemos a los mejores doctores del mundo para llevarlo. Aunque yo no pueda entrar a Estados Unidos, puede entrar la madre o mi hermana. Yo acá estoy con todas mis hermanas y mis sobrinos. ¿Sabés para qué? Para la terapia de Dieguito.

-Dieguito vivió solo. ¿Por qué no lo vi antes? Soy culpable, y no tengo excusas para nada. Hoy, Dieguito juega a las escondidas con sus primos, se tira solo a la pileta. Ayer tiramos una pared e hicimos un gol. Lo de Verónica y yo, puede esperar. Lo de Dieguito, no.

Verónica Ojeda

-Me he comido varias minas, pero hoy, Verónica es la madre de mi hijo.

-Verónica está acá como madre de Dieguito. La relación murió también. Dieguito pidió quedarse a dormir conmigo. Yo no puedo hacer cucharitaporque tengo puntos en la panza (por su última operación), y no soy el negro de la película porno: viene chicoira (sic).

-Me voy a México el miércoles porque el sábado jugamos un partido y quiero llegar para dar la charla con los (jugadores) nuevos, con los que no entrené. Aunque el espíritu es el mismo: los muchachos no cambiaron.

-Cuando tenga vacaciones o cuando la terapeuta me diga que Dieguito preguntó por el padre, hablo por teléfono y le digo que se tome el primer avión. A mi hijo no me lo sacan de al lado mío ni con la orden de (el juez Norberto) Oyarbide. No hay nadie que se interponga.

-Verónica tiene que quedarse acá (en Argentina) para cuidar a Dieguito, y que haga sus tratamientos. Pero eso no quiere decir que dentro de un mes y medio él diga que quiere ver al padre. ¿Vos te creés que algún piojo resucitado me va a poder frenar a que yo me lleve a Verónica, a mi hijo y a la fisioterapeuta a México?

Su ausencia en la boda de Dalma

-Se jugaba (en Dubai) el partido de mi vida y después teníamos tres meses de licencia. ¿Vos te das cuenta de que esto es todo inventado por Claudia(Villafañe)? Yo no le dije a Dalma que venía porque el fixture coincidía con el día del casamiento.

-Con Dalma tengo un amor increíble porque es la primera y la única. Y eso nadie me lo va a sacar del corazón. Pero Dalma nunca fue a ver a mi mamá; la única abuela que tenía era la madre de Claudia. Y yo tengo un puñal clavado en el corazón por eso. Dalma no puede decir absolutamente nada porque es como yo digo.

-Dalma no me avisó de la muerte de mi mamá. Yo estaba en Dubai, ganando un partido 2 a 1, entro al vestuario eufórico y me agarró el profe y me dijo: “Se fue tu vieja”. Ella no estaba con mi mamá. Dalma fue a verla hasta los 7, 8 años; después no fue más. Y para cubrirse, a veces iba para fin de año.

-Tota (su mamá) me preguntaba por qué Dalma no la iba a visitar y yo le decía que estaba trabajando. Eso nunca se lo perdoné. No tiene explicación. ¿Cómo no se iba a hacer tiempo para ir a ver a la abuela? Estamos todos locos.

-Lo del casamiento fue después. Con el fixture en la mano le dije: “Cambialo, y termina el partido y agarro el primer avión que haya’. Pero me dijo: “No lo voy a cambiar”.

Gianinna y Claudia Villafañe

-Gianinna también está con la madre. El tema es cuando yo le hago los juicios a la madre, que gana más que vos y yo (le dice a Rial), nunca la vi correr al lado mío porque estaba en casa haciendo la sopa. De ahí parte todo lo que pasa con Dalma y Gianinna.

-Me gustaría tener a todos mis hijos juntos, pero el que no quiere, no quiere. Y yo le estoy dando para adelante, y acelero más contra la madre. No voy a ser el único padre odiado de este país, ni del mundo.

-No voy a bajar las causas contra Claudia. De hecho, ayer reforzamos causas en Nueva York.

La realidad argentina

-Acá no hay laburo. Acá te echan. Estoy triste por la situación del país. Hoy mi hijo y yo tenemos que salir a la calle con custodia. No es bueno, no es agradable. No se puede creer cómo la gente parece zombie. Tienen a la gente anestesiada y eso me da mucha bronca porque los mismos que él (Mauricio Macri) puso, se la están llevando.

-Macri tiene más vacaciones que yo.

-Quiero que vuelva el peronismo, un peronismo serio, con Cristina. No sé si ella podrá, pero no se le caen los papeles de la mano, habla con inteligencia y con lo que necesita el pueblo. Habla por los valores que le dejó el peronismo a Cambiemos. Y cambiamos todo, pero cambiamos el bolsillo. La que teníamos nosotros, ahora la tiene él (por Macri).

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments