Consulta Popular: LA LEY 10.161 DE ENMIENDA YA ES NORMA CONSTITUCIONAL

*Así lo aseguró esta tarde el fiscal de Estado Héctor Durán Sabas alexplicar los resultados de la Consulta Popular. Detalló que esta enmienda“ha quedado incorporada porque no se han conseguido los guarismos que laConstitución establece para que sea rechazada”. “La aceptación ha sidocontundente”, remarcó.Además, analizó que quienes impulsaban el No soncandidatos a gobernador e intendentes y no obtuvieron el acompañamiento delpueblo, que sí se mostró representado por los legisladores que habíansancionado la Ley de Enmienda. “La legitimidad que tiene esta consulta esincuestionable”, afirmó al indicar que cuenta con el fallo de la SupremaCorte de Justicia de la Nación que convalidó esta Consulta Popular.*

En conferencia de prensa, realizada en el Quincho de la Residencia de

Gobernadores, dijo “hoy es un día muy importante para la democracia”. “Que

el pueblo se exprese es la forma de consolidar la democracia y escuchar la

voluntad del pueblo es la obligación de todo político, funcionario, porque

cuando el pueblo habla los demás tenemos que callar y escuchar lo que el

pueblo dice”, sostuvo.

Manifestó de inmediato que hoy se realizó la Consulta Popular con motivo de

la Ley de Enmienda N° 10.161 que sancionó la Cámara de Diputados. “Para que

esta fuera rechazada, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la

Provincia, debía el No sacar por lo menos el 35% del total del padrón

electoral”, explicó y dio a conocer que “por los guarismos que se manejan

hasta el presente, eso no ha sucedido”. “De manera tal, la enmienda

sancionada por la Ley 10.161 ya es norma constitucional”, afirmó.

El fiscal planteó de inmediato que “el derecho público provincial tiene un

agregado, que como lo venimos diciendo, no modifica en lo sustancial la

norma del artículo 120 de la Constitución de la Provincia, sino que lo

explica, lo interpreta y así se lo puso a votación del pueblo de la

provincia de La Rioja”.

“La aceptación ha sido contundente”, enfatizó. Luego, expuso que “hay

quienes dijeron que si las personas no fueron a votar eso debe ser

interpretado como No, y es una forma rebuscada de querer interpretar esto

porque la Constitución es demasiada clara. Tiene que obtener el 35% de

votos negativos, si no lo tiene no hay interpretaciones posibles. No

tenemos que buscar interpretación donde no caben interpretaciones”.

“La legitimidad que tiene esta Consulta es incuestionable”, dijo al indicar

que cuenta con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que

convalidó esta Consulta Popular que se realizó en el día de la fecha.

Así también, analizó que “hay que tener en cuenta que quienes han

propiciado el No de esta Consulta han sido dirigentes que son candidatos a

gobernadores, intendentes de la Capital y no se ha conseguido ese

porcentaje”. “La lectura que hay que hacer es que el pueblo no estuvo de

acuerdo con lo que ellos decían, si no hubiesen concurrido a votar

masivamente por el No y no lo han hecho. El pueblo ha dicho ‘estamos

representados por nuestros representantes que ya sancionaron la ley y

estamos de acuerdo con ellos'”, indicó.

Reafirmó seguidamente que “la Constitución de la Provincia en ningún

momento habla que el Sí deba obtener una determinada mayoría. Lo que

menciona expresamente es que el No tiene que obtener por lo menos el 35%

piso del padrón electoral para que esa ley sea rechazada. Si eso no se

obtiene la enmienda ya es norma constitucional”.

Más adelante cuestionó a la oposición que busca confundir a la población

respecto al 35% para el rechazo de la enmienda y dijo que “están tratando

de llevar a la gente a un error, a menoscabar la opinión del pueblo. Pensar

que el pueblo no entiende las cosas no es bueno. Hay que escuchar lo que

dice el pueblo”.

