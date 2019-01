CONSULTA POPULAR: DURÁN SABAS DIO NUEVOS FUNDAMENTOS LEGALES CONTRA LOS CUESTIONAMIENTOS DE LA OPOSICIÓN

*Con el objetivo de llevar claridad frente a la creciente desinformaciónimpulsada por la oposición, el fiscal del Estado Héctor Durán Sabas brindóespecificaciones respecto a la Consulta Popular que se realizará este 27 deenero.Precisó que la Constitución indica que la consulta popular deberealizarse en una elección general, pero en ningún momento dice que tengaque ser en una elección a un cargo electivo. Además, fundamentó esto con loque establece el artículo 14 de la Ley Nacional 25.432, que reglamenta laConsulta Popular de la Constitución Nacional, donde expresamente señala quela convocatoria a la consulta no puede ser realizada junto con ningún otrotipo de elección. “Entonces, es absolutamente válido hacer una convocatoriaespecífica y aparte es lo correcto”, aseguró Durán Sabas.*

*Elección general*

El fiscal de Estado Duran Sabas ratificó que la Constitución Provincial es

muy clara y “no podemos agregarle conclusiones que no dice”. “En la

discusión del artículo 120 quieren interpretar de una manera distinta los

verbos que se usan. En el caso de una elección general es lo mismo”,

cuestionó.

Precisó que la Carta Magna provincial habla de elección general y que en

ningún momento dice que tenga que ser a un cargo electivo. “Elección quiere

decir elegir entre dos o más opciones, y general quiere decir que todos los

habitantes que están empadronados en el padrón electoral de un distrito

tienen la obligación de ir a votar”, indicó.

En ese sentido, indicó que “si no siguiéramos esa línea de pensamiento,

deberíamos plantear la inconstitucionalidad de la ley nacional que

reglamenta la Consulta Popular de la Constitución Nacional”. Ésta establece

expresamente en su artículo 14 que la convocatoria de la consulta, no puede

ser realizada junto con ningún otro tipo de elección y “eso es lo

correcto”, expuso y agregó que la Constitución de la Provincia, por su

parte, dice eso, habla de elección general.

“Textualmente dice: el día fijado para la realización de una consulta

popular, el artículo 14 de la Ley 25.432 no podrá coincidir con otro acto

eleccionario”, narró y planteó entonces que es absolutamente válido hacer

una convocatoria específica y aparte es lo correcto.

*Vigencia de la modificación*

Por otra parte, consultado sobre la vigencia de la enmienda, dijo que la

norma general en la legislación argentina es que la ley rige para el

futuro, salvo el caso, entre otras excepciones de las leyes penales, cuando

son más benignas y benefician al encausado. “Pero acá no hablamos de una

norma de derecho de fondo o de forma, estamos hablando de la Constitución”,

sostuvo y manifestó que “el argumento que la norma rige para el futuro y no

para el momento en que sea modificado, es un argumento que cae por su

propio peso y lo hace por los fallos de la Corte”.

Puso como ejemplo el caso de Santiago del Estero, donde el gobernador

Zamora intentó reelegirse por segunda vez, argumentando que su primer

mandato había accedido con una norma de una Constitución anterior y que

durante ese primer mandato había sido reformada la Constitución, por lo

tanto ese no había sido su primer mandato. Allí la Corte dijo que en el

caso de la reforma constitucional el primer mandato es el que dice la

reforma constitucional, es operativa per se y de acuerdo a cuándo lo

establece la Constitución, “de manera tal que sostener lo contrario incluso

va en contra de la jurisprudencia que ellos mismos plantean como

argumento”, sentenció.

*Llamado a sesión extraordinaria*

Duran Sabas se expresó también respecto a la convocatoria hecha por la

Legislatura en primer término, y dijo que es un tema que concierne al

funcionamiento interno de la Cámara. Consideró que el argumento usado por

la oposición no tiene asidero legal porque cuando la sesión extraordinaria

está pedida por los diputados que establece el reglamento interno de la

Cámara de Diputados, la convocatoria no es una facultad sino una obligación

de quien ejerza la presidencia realizarla. “El orden de subrogación es una

cuestión interna de la Cámara, la Cámara sabrá quién son los subrogantes y

quienes están habilitados en ese momento para hacer la convocatoria. Es una

cuestión interna de la Cámara, y no es una facultad sino es una obligación

de quien esté al frente de la Cámara realizar la convocatoria”, sostuvo.

Asimismo, planteó que se deberá demostrar que el vicegobernador estaba en

la provincia al momento de la convocatoria y dijo que esa afirmación puede

traer distintos tipos de consecuencias, aunque no con respecto a la

convocatoria. En ese sentido, aclaró que no termina teniendo trascendencia

su presencia o no en la provincia ya que desde el punto vista jurídico, al

ser una obligación hacerlo, que lo haga una u otra autoridad de la Cámara

no modifica ni produce ningún tipo de nulidades. “La nulidad en el sistema

jurídico argentino necesariamente debe tener alguna razón de ser que

justifique volver para atrás todo y volver a transitar un camino, y no que

proceda como dice el adagio la nulidad por la nulidad misma. Tiene que

probarse un perjuicio, un agravio, si no hay perjuicio no hay nulidades”,

afirmó.

