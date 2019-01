Cómo limpiar el karma negativo y atraer el karma positivo para tener un año muy exitoso

Te vamos a enseñar como superar y eliminar el karma negativo y atraer el karma positivo.

Mucho se habla en estos días de la antiquísima “Ley del Karma” y escuchamos la pregunta: “¿cuál es mi karma, tengo un karma negativo o positivo?”. Sin embargo, hay una gran confusión al efecto ya que el Karma es el resultado de la acción, o sea la ley de causa y efecto. Por tanto hay acciones que producen efectos positivos o “buen karma” y otras negativos o “mal karma”. La palabra karma no se debe asociar con nada negativo, al contrario, indica un resultado.

En general suele decirse que las cosas buenas resultarán en efectos buenos. No obstante, muchas personas dudan acerca de qué es lo bueno o qué es lo malo y se confunden con preceptos morales, costumbres, religiones, tabúes y otros elementos.

Una regla sencilla para conocer tu karma es bien simple. Generalmente podemos decir que “bueno es aquello que cuando se hace no te daña a ti, ni a los demás, ni al ambiente” y “malo o negativo sería aquello que al hacerlo te daña, causa daño a los demás, y también al ambiente”.

Así de siemple, acciones buenas generan Karma bueno, acciones dañinas, Karma negativo o malo. De ahí la importancia siempre de practicar el bien, no albergar odios ni deseos de venganzas, revanchismos y malos pensamientos pues todo eso se vuelve contra uno mismo.

Según la Astrología Kármica cada persona, al nacer en determinado signo, trae consigo una lección que le da la vida y que le ayudará a superar cualquier Karma negativo que pueda traer, precisamente por haber nacido bajo determinado signo zodiacal.

Estos son los Karmas que trae cada signo y por ende los que debe aprender a superar en su paso por la vida, en la gran lección diaria.

Aries

La impaciencia y agresividad

Para contrarrestar los efectos negativos del Karma el nativo de Aries ha nacido en un signo que le impulsa a ser imprudente, impulsivo e impaciente. Son esas cualidades las que deberá trabajar el ariano para que pueda triunfar en la vida.

Tauro

La terquedad y la ambición

La lección en Tauro es superar las actitudes tercas y obstinadas, la ambición desmedida y querer que todo se lo hagan. Una vez resuelto ese problema el resto del camino está allanado.

Géminis

La superficialidad y la inconsistencia

Superando las actitudes superficiales, el no juzgar a los demás por las apariencias y evitar saltar de una cosa a otra fortalece el carácter geminiano y transforma su karma negativo, en positivo.

Cáncer

La susceptibilidad y el vivir en el pasado

El desafío que le plantea el Karma al signo de Cáncer es poder vivir más en el presente y no estar atado todo el tiempo al pasado así como su extrema susceptibilidad. Cuando supera esos obstáculos puede encauzar mejor su destino.

Leo

La arrogancia y la intolerancia

A la actitud positiva y generosa del noble Leo se opone la arrogancia y la soberbia, creer que “se lo merece todo” no aceptar críticas y ser intolerante frente a los demás. Esa actitud le creará muchos problemas si no la supera y no es justo culpar al destino o al karma de las consecuencias de las mismas.

Virgo

La actitud quisquillosa y áspera

Una cosa es buscar la perfección y otra hacer la vida insoportable a los demás con críticas constantes y una lengua áspera que confunde términos y piensa que es muy sincera cuando lo cierto es que es muy insensible o maleducada. Los problemas que se busque por esa actitud no son culpa de nadie, ni del karma ni de su mala suerte.

Libra

La indecisión y la auto indulgencia

No saber qué hacer, estar siempre dudando y sobre todo dejar que la autoindulgencia cree aumento de peso, malos hábitos de salud o de vida y se pierda interés en todo. Cuando no se combaten esas tendencias se tiende a culpar al destino de los malos resultados que se obtienen en la vida.

Escorpio

Los celos y los deseos de venganza

Los escorpiones deberán aprender que las actitudes posesivas y sospechosas, el no ser capaz de olvidar ofensas y buscar revancha siempre o los celos y conductas similares causan graves problemas en su vida, separaciones y dolor. Luego culpan a su mala suerte, de lo que ellos mismos se han buscado.

Sagitario

La falta de tacto y el descuido

Hablar sin pensar, sin tener en cuenta los sentimientos ajenos, suponer que uno es muy “franco” y “no puede ser hipócrita” creando problemas en todas sus relaciones humanas, de trabajo, familiares, pareja, por esa actitud desenfadada e irresponsable. Dejarlo todo a la buena estrella con el llamado optimismo ciego. Una vez superados esos rasgos de la personalidad el camino del mejoramiento personal está asegurado.

Capricornio

El pesimismo y fatalismo

Esa tendencia llamada “saturniana” de los capricornianos que lo ven todo con un tono pesimista y fatal. Las cosas negativas que les suceden las justifican diciendo que “es mi destino o mi Karma o no tengo nunca suerte” cuando lo cierto es que la mayoría de ellas no dependen de uno ni del otro sino de la actitud ante la vida.

Acuario

La exageración y falta de emociones

Aunque Acuario es un signo universalmente expansivo que se ocupa de todos a veces esa actitud les hace parecer distantes, fríos, incapaces de darle atención a una persona en especial por estar ocupados en otras cosas. Esa manera de actuar unida a la exageración puede crear que un acuariano deje solo a su padre desvalido en su casa mientras está en la calle repartiendo panfletos sobre determinada causa.

Piscis

El escapismo y la debilidad de carácter

Una cosa es soñar y alimentar el mundo de la poesía y el arte y otra vivir en una nube sin contacto con la realidad o dejándose manipular por los demás. Esa tendencia crea una actitud escapista y cuando no se combate poniendo los pies sobre la tierra causa serios problemas que luego se achacan al destino o al Karma.

