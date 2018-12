“Yo ya estoy muerto”: las 9 frases más fuertes de la primera entrevista televisiva de Juan Darthés tras la denuncia de violación

El actor se defendió de las acusaciones en diálogo con el periodista Mauro Viale y dijo que “está muerto”.

El actor Juan Darthés concedió su primera entrevista pública tras la denuncia de violación del colectivo Actrices Argentinas y, además de defenderse de las acusaciones, sostuvo que “está muerto” y que “sólo le importa su familia”.

A continuación, las frases más fuertes de Darthés en diálogo con Mauro Viale.

1) “No te puedo explicar la noche que pasé cuando me enteré de todo lo que se estaba diciendo. Y a partir de pensamientos muy oscuros, yo dije ‘ya está, yo estoy muerto’. Dos veces no me pueden matar”.

2) “Yo nunca violé a nadie, nunca acosé a nadie. Nunca”.

3) “Ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería cambiar la tarjeta y yo la saqué. Le dije: ‘Estás loca, ¿qué te pasa? Vos tenés novio, yo soy un tipo grande’. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la edad de ella”.

4) “Si yo fuera el país, también creería esa versión, con cien mujeres diciéndolo y avalando cosas que no saben si son ciertas”.

5) “Yo voy a ir a Nicaragua. Yo me voy a presentar. Yo fui el único tipo que cuando alguien dijo algo de mí, me presenté ante la Justicia”.

6) “Si esto fue cierto, soy yo el primero que me mato, el primero que me condeno”.

7) “Ella se me insinuó, me quiso dar un beso”.

8) “Yo ya estoy muerto. Cívicamente, en la carrera, que a esta altura ya no me importa. Lo único que me importa son mis hijos y mi mujer”.

9) “Volvimos en el avión y no estaba yo solo. Estaban los padres de Brenda (Asnicar), de Laurita Esquivel, los productores, la gente que nos cuidaba. ¿No hubo nadie que vio eso? Al otro día nos fuimos de viaje, volvimos en el avión. Creo que hasta Thelma se sentó al lado mío en el avión. ¿Sería normal que al otro día estuviéramos todos riéndonos en el micro? ¿Somos todos tan enfermos?”.

