Los detalles de la entrevista de Mauro Viale a Juan Darthés: “Me repetía que él ya estaba muerto”

El periodista entrevistó al actor tras la grave denuncia por violación hecha por Thelma Fardin.

Mauro Viale entrevistó a Juan Darthés, tras la grave denuncia por violación hecha por Thelma Fardin. Momentos antes de la emisión de la nota en A24, el periodista pasó por Intrusos y adelantó algo del material.

“‘Estoy muerto en vida’, dice y da una versión totalmente diferente. Fue en su casa de Nordelta, estaba con los dos hijos. Le pregunté por la versión de Thelma y él dio otra versión. Dice ‘estoy muerto en vida’ varias veces, no sabe para dónde ir y asegura que la versión es diferente. Yo hice una nota objetiva, puse el micrófono y pregunté. Se terminó ahí. Yo no opino”, afirmó Viale.

“Los hijos hicieron un reclamo, un reclamo a mí. No querían que se hiciera la nota. A María, la mujer de Juan, no la conozco. Cuanto terminó la nota, pensé que no iba a poder salir la nota. Fue muy tenso todo, pero trajimos la nota igual. Creo que él no está en condiciones de hablar mucho, pero tenía ganas de hablar. Él está como para preocuparse. Dice varias veces ‘estoy muerto, yo ya terminé, estoy muerto. A mí no me importa nada’. Tienen que estar cerca de él, los chicos están, a la mujer no la vi. Los chicos estaban al lado de él cuidándolo. La nota dura 20 minutos y no tuve ninguna condición”, completó el periodista.

Segundos más tarde, Darthés recurrió a su cuenta de Twitter para referirse a la entrevista. “Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viable para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad”, publicó el actor.

