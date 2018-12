La familia Maldonado apeló el fallo de Lleral

Además pidió que aparten al magistrado de la causa.

La familia de Santiago Maldonado anunció este miércoles que apeló el fallo del juez federal Gustavo Lleral que dio por cerrada la causa sobre presunta desaparición forzada y pidió el apartamiento del magistrado, al tiempo que renovó sus críticas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La familia del tatuador que fue hallado muerto en el río Chubut el 17 de octubre de 2017 tras pasar 78 días desaparecido brindó una conferencia de prensa en el Hotel Bauen junto a su abogada, Verónica Heredia, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Tati Almeida.

“Este es un fallo que tuvo como objeto decir un día antes del G20 que no había delito ni nadie responsable. Necesitaban este fallo para mostrar al mundo, preocupado desde el 1 de agosto en Argentina, que acá no pasó nada. Ya apelamos. (El fallo) no va a quedar firme”, sostuvo Heredia durante la conferencia.

Además, Heredia ratificó lo que había denunciado días atrás la familia del joven: que antes de dictar el fallo Lleral llamó por teléfono a Stella, madre de Santiago Maldonado, para comunicarle que cerraría la causa porque estaba siendo presionado, algo que el juez negó al día siguiente.

Por su parte, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, calificó a Lleral como “un mentiroso” porque “dice que accedió a todos los pedidos de la familia y es mentira”, y agregó: “Si vos elegís ser juez, hacete cargo. No podés decir que te presionaron”.

Al exponer las razones por las que decidieron apelar el fallo y agotar todas las instancias procesales, Maldonado cuestionó el informe elaborado por 55 peritos que concluyó que el joven tatuador murió ahogado y que su cuerpo se conservó por la temperatura del agua.

En este sentido, el hermano del tatuador sostuvo que “los 55 peritos no dijeron absolutamente nada, no supieron decir ni cómo ni dónde murió Santiago” e indicó que la temperatura del agua del río Chubut donde se halló el cuerpo era de entre 3 y 6 grados de acuerdo al reporte oficial, pero que la crioconservación es con temperaturas de entre -19 y -80 grados.

La apelación presentada por la abogada de la familia pide que se dicte la nulidad de la causa y que Lleral sea apartado del expediente, porque a su entender “la violación al cumplimiento de los plazos procesales” y la “falta de intervención de la querella permitió el dictado de la sentencia que se apela el 29 de noviembre de 2018”.

“El infinito dolor, humillación, desolación, angustia que generó a la familia Maldonado, sumado a los innumerables nuevos ataques que la sorpresiva sentencia habilitó, son agravios que impedirán continuar al doctor Gustavo Lleral como juez imparcial en esta causa”, expresó la letrada, según recogió Página 12.

Uno de los puntos centrales de la apelación de la familia es el peritaje sobre el DNI que apareció en el bolsillo de Santiago Maldonado, el cual cuestionan, en primer lugar, porque el juez no le dio curso a las partes para conocer los detalles de la pericia, según el escrito presentado por Heredia.

Además, la familia desconfía de esa pericia -que fue presentada como una de las principales para concluir que el cuerpo estuvo todo el tiempo sumergido- porque el propio fallo indica que no fue posible experimentar en las mismas condiciones en las que se encontraba el DNI de Santiago, sino que intentaron reproducirlas lo más fielmente posible.

La apelación se apoya, en parte, en la observación realizada por el criminalista Eduardo Prueger, quien evaluó que “si no observaron ninguna modificación o alteración significativa en ninguno de los documentos peritados, significa que no pueden determinar el tiempo que estuvo sumergido el DNI de Santiago”.

Críticas a Bullrich

Al tiempo que responsabilizó nuevamente a la Gendarmería por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el hermano del joven fallecido volvió a apuntar contra la ministra Bullrich, quien había celebrado el fallo de Lleral.

En redes sociales Bullrich había expresado que “la verdad le ganó al relato” y afirmó: “Mintieron, quisieron engañar a la sociedad y generar miedo; hoy logramos dar un paso más hacia la Argentina de la ley y la verdad”.

Al respecto, Sergio Maldonado consideró: “Bullrich habilita a supuestos cobardes, no solo trolls, diciendo que nos van a cazar.

Hay que responsabilizar directamente a Bullrich. Y que se haga cargo. Que baje un cambio porque está generando odio. Solo somos familiares y amigos de Santiago”.

“Bullrich dijo que a Santiago lo había acuchillado un puestero de la estación Benetton, que a la RAM la financiaba Gran Bretaña y que Holanda era un narcoestado”, recordó el hermano del tatuador.

