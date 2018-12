De Vido ofreció carearse con empresarios arrepentidos

El exministro del anterior gobierno aseguró que es perseguido por ser un fiel seguidor de Néstor Kirchner.

En una causa por el supuesto pago de sobornos en los subsidios al gasoil, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido presentó hoy un escrito ante el juez federal Claudio Bonadio y ofreció carearse con aquellos empresarios que declararon en su contra en calidad de arrepentidos.

Además, el ex funcionario aseguró que desde hace dos años es víctima de una “persecución judicial” en la que sólo se lo acusa por “haber sido ministro y fiel compañero de Néstor Kirchner”.

“Niego de manera categórica todos y cada uno de los hechos que buscan imputarme”, expresó De Vido, en el marco de la indagatoria por los supuestos sobornos a raíz de subsidios que el Estado Nacional entregó por el gasoil a empresas de colectivos y a concesionarios del transporte ferroviario.

De Vido se quejó de que ya fue indagado tiempo atrás por los subsidios al gasoil y desde ese momento no se incorporó ninguna prueba nueva.

“¿Por qué soy citado nuevamente? A esta altura parece más un amedrentamiento de los imputados que actos procesales que pretenden otorgarme la posibilidad de defenderme de aquello que se me acusa”, subrayó el ex ministro.

“Me encuentro completamente dispuesto a realizar un careo con aquellos imputados cuyas declaraciones han brindado algún tipo de información que pretenda incriminarme respecto de mi persona, en tanto puedo no sólo asegurar que de existir esos dichos, no son ciertos sino que el careo podrá demostrar que de existir los mismos resultan declaraciones falsas”, ofreció De Vido.

En ese sentido, se refirió a las declaraciones de los empresarios Aldo Roggio, Benjamín Romero, Sergio Taselli y Carlos Wagner, los cuales -según dijo- “son absolutamente falsos”.

“No he realizado directamente ni por interpósita persona ni ordenado la realización de actos que hayan generado un perjuicio al Estado y mucho menos me he asociado en ese objetivo con personas o efectos de cometer ilícitos”, recalcó el ex ministro de Planificación.

Por las mismas causas también son indagados los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.

