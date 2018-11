Rodolfo D’Onofrio: “Macri quería que el domingo se jugara el partido en River”

El presidente de River aseguró que el jefe de Estado le dio su apoyo “para que la seguridad esté y se pueda hacer el partido en el Monumental”

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, aseguró que “un allegado a Macri” le expresó que el jefe de Estado quería que el domingo pasado el partido se jugara en el estadio Monumental, tal como habían acordado con Daniel Angelici y Alejandro Domínguez en el tantas veces citado “pacto de caballeros”.

En esa línea, el máximo dirigente “millonario” informó que Macri hizo trascender que daba “todo el apoyo para que la Seguridad esté y que se pueda disputar el partido en River”. En relación al encuentro que se disputaría el 8 ó 9 de diciembre en otro país, como solicitó el titular de la Conmebol, Alejandro .Domínguez, D’Onofrio remarcó: “Macri quiere que se juegue en River, con público y nos da todo el apoyo para que la Seguridad esté y se pueda hacer”.

En diálogo con el programa de Jonatan Viale por , el presidente de River también se refirió a la “traición” que sintió de parte de Daniel Angelici, quien había firmado el “pacto de caballeros” comprometiéndose a jugar al día siguiente y luego reclamó ante el organismo la descalificación del elenco “Millonario”.

“Con Angelici tengo un trato cordial, pero uno le puede decir cordialmente lo de la traición. No me voy a pelear. Su giro más que doler me sorprendió porque acordamos otra cosa. Me sorprendió que de la noche a la mañana pida que le den por perdido el partido a River, no es justo”, enfatizó.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments