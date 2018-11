NIUNAMENOS: Absuelven a los acusados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez

La adolescente de 16 años fue asesinada en 2016. Los tres imputados quedaron absueltos del crimen.

A dos años del femicidio de Lucía Pérez , el tribunal de Mar del Plata dio a conocer el veredicto del juicio oral que se realiza a los tres imputados por el crimen de la joven de 16 años. Matías Farías (25), Pablo Offidani (43) fueron condenados a 8 años de prisión por venta de drogas, mientras que el tercer acusado, Aejandro Maciel (61), fue absuelto de la acusación de encubrimiento.

Durante los alegatos, el fiscal Daniel Vicente solicitó la prisión perpetua para Farías, el autor de ” abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor “.

Sin embargo, el tribunal resolvió este lunes las condiciones de Matías Farías (25) y Pablo Offidani (43) a 8 años de prisión y una multa de 135 mil pesos por el delito de tenencia y comercialización de estupefacientes. de edad y en la jurisdicción de una escuela.

Farías y Offidani fueron absueltos por la Justicia por el delito de abuso sexual “por no haber sido probado en el debate”. También por el crimen de Lucía Pérez.

En tanto, a Alejandro Maciel (61) lo absolvieron por el delito de encubrimiento por el que llegó al juicio.

Al conocer el fallo del tribunal, Guillermo, el papá de Lucía Pérez dijo: “Este tribunal no significa nada de violencia de género”.

Guillermo Pérez dijo: “No nos esperábamos esto, esperábamos una condena mayor. La fiscalía Sánchez le arruinó la Justicia a Lucía”.

EL CRIMEN:

El 7 de octubre de 2016, el 7 de octubre de 2016, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 local para venderle un cigarrillo de marihuana.

En horas de la mañana siguiente, ambos pasaron a buscar a Lucía por su casa y fueron a la casa de Farías en Racedo al 4500, el barrio Alfar, donde he sido drogada y abusada sexualmente.

Luego, los imputados llevaron a Lucía en una camioneta a la Unidad Sanitaria de Playa Serena, y también a los menores de edad llegaron a los signos vitales y los médicos trataron de reanimarla durante 40 minutos.

Para el ejercicio fiscal, se produjo un “futuro”, dado que le dio la droga en el primer encuentro para tener un segundo y allí drogarla, violarla y asesinarla.

Según el fiscal, esto fue así. “Sabiendas del rol”. “.”……. hombre “.

Acerca de la falta de pruebas sobre la violación, manifestar que “en casos como este, la perspectiva androcéntrica nos hace creer que no hay huellas de defensa en la víctima o las lesiones criminales no hay abuso sexual y nos hace perder la vista que el El problema está en la asimetría de poder, entre víctima y víctima “.

” No quedan dudas de Lucía Pérez fue abusada sexualmente en un contexto violencia de género por cosificación a la mujer y para su facilitación se usó estupefacientes, que potenciaron la situación de la vulnerabilidad en concreto “, destacó el fiscal.

Por su parte, la defensa oficial de los tres imputados, Laura Solari, descartó el delito de “abuso sexual seguido de la muerte” que pesa sobre Farías y Offidani, por las relaciones entre el primero de ellos y Lucía “fueron consensuadas”. “Sí, no hay abuso sexual, lógicamente tampoco se puede imputar el resultado de la muerte que se espera esa figura”, sostuvo Solari.

Luego, la defensa señaló que “en este caso, el concepto de violencia de género no es aplicable porque no hay un femicidio ni una cosificación por parte de los imputados hacia Lucía”. “La causa altamente probable de muerte fue la ingesta de estupefacientes pero no un abuso sexual como el Ministerio Público Fiscal y el particular, el intento de imponer”, cada vez.

El caso de Lucía Pérez tuvo una fuerte repercusión a nivel nacional e internacional hace dos años, luego, en el caso de lo fiscal, que fue una carga de la causa, María Isabel Sánchez, la información en la investigación que la víctima había sido drogada, violada y “empalada”, esto último finalmente descartado.

Incluso, este femicidio derivó en el primer artículo internacional de mujeres que se realizó en la Argentina en 2016 con el impulso del movimiento feminista Ni Una Menos.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments