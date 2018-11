Cómo fue el documental sobre Gustavo Cerati que emociona al mundo

Fue emitido ayer por el canal Nat Geo en el marco del ciclo “Bios, vidas que marcaron la tuya” y no le faltó nada.

El capítulo de “BIOS. Vidas que marcaron la tuya” que repasa la biografía del líder de Soda Stereo contó con testimonios de familiares y amigos del músico, y también con imágenes inéditas de su vida

“La espera me agotó”, decía Gustavo Cerati en “Crimen”, tema del exitosísimo disco Ahí Vamos (2006). Ese sentimiento fue compartido en las últimas semanas por los fanáticos del músico, que aguardaron ansiosamente el estreno del programa que puso al aire anoche National Geographic.

La biografía era muy esperada porque prometía imágenes inéditas del cantante y una serie de testimonios de personas que conocieron de cerca su intimidad. Y cumplió con creces esas expectativas depositadas en la previa.

La nueva entrega de “BIOS. Vidas que marcaron la tuya” tuvo de todo: testimonios de familiares de Cerati, la palabra de Zeta Bosio y Charly Alberti (sus compañeros de Soda Stereo), los recuerdos de otros músicos, asistentes, amigos y allegados; y también contó con aquello que tanto le gusta a los fanáticos: imágenes íntimas, como por ejemplo los primeros momentos tras el nacimiento de su hija Lisa.

La cantante chilena Javiera Mena fue la encargada de redescubrir la etapa artística y la vida personal de Cerati antes, durante y después de Soda Stereo.

Entre las personas entrevistadas, el documental recogió el testimonio de Shakira. La colombiana resaltó algunas características de Gustavo: “Es uno de los mejores letristas, de los más ingeniosos aunque decía que las letras era de las cosas que más le costaba. Supongo que para él era mucho más instintivo crear música. Lo recuerdo siempre pegado a una guitarra pero para mí como letrista tenía un don especial, era diferente, tenía un estilo”.

El especial de dos horas tuvo en cuenta las distintas etapas de la vida artística de Cerati. “Vivía para la música, por y para la música”, enfatizó Lilian Clark, madre del cantante. También contó que su hijo ya de pequeño se quedaba hasta altas horas de la noche tocando la guitarra y cantando en voz baja. La música siempre fue su gran pasión.

Javiera Mena recorrió de la mano de Laura Cerati (la hermana del artista) la casa en la que Gustavo creció e hizo sus primeros pasos al frente de Soda Stereo. “Ahí se sentaba a componer”, señaló Laura hacia un costado mientras la cámara hacía un primer plano del sillón que está contra una ventana. “Lo bueno es que, a pesar del paso de los años, pudimos conservar esta casa, que tantos recuerdos tiene”, agregó.

Luego Laura hizo escuchar una vieja grabación en la que Juan José Cerati, su padre, presentaba a Gustavo antes de que su hijo tocara una canción. En ese momento fue cuando Lisa Cerati, hija del músico, manifestó: “Nuestro abuelo lo presentó como lo hicieron miles después”.

En otro pasaje del documental, Lilian narró cómo Gustavo hizo la canción “Té para tres”: “Esa noche no durmió y cuando me la mostró al otro día casi me desmayo”, recordó. Ese tema lo compuso mientras su padre estaba viviendo sus últimos días como consecuencia de una grave enfermedad.

Yendo más atrás en el tiempo, Zeta Bosio y Charly Alberti, sus compañeros en Soda Stereo, recordaron los inicios de la emblemática banda. El bajista contó cómo conoció a Gustavo en la universidad (ambos estudiaban publicidad), mientras que el baterista destacó que el grupo dio sus primeros pasos en la sala de ensayo de su casa.

Zeta luego narró una divertida anécdota sobre Gustavo, en la que el cantante dio parte de enfermo en su trabajo de visitador médico para presentarse en un programa de televisión. “Ahí alguien lo vio y lo echaron”. Fue en ese instante en que los tres se reunieron y decidieron dejar todo para abocarse a la banda, agregó.

Uno de los momentos más interesantes del documental fue cuando una ex novia de Cerati dio a conocer un tema inédito que el compositor le dedicó en sus años de pareja. Llamado “Hablando de vos”, el especial reparó en el dato y, obviamente, compartió un fragmento de esa canción.

“Nos costaba armar la banda. No queríamos ser tres”, confesó Bosio respecto a los primeros años del grupo. Por su parte, el sonidista Adrián Taverna recordó cómo fue la grabación del primer álbum: “Muy caótica. A Soda le daban dos horas un día, dos horas otro, cuatro otro… Al primer disco lo grabaron cuatro técnicos”.

El documental luego se detuvo en el disco Canción Animal y en el histórico concierto en la Avenida 9 de julio. “Fue el pico máximo de la popularidad masiva pero también generó hartazgo en Cerati”, explicó Taverna.

Respecto a Amor Amarillo (el primer álbum solista de Cerati), el manager de Soda, Daniel Kon, expresó: “Se va a Chile porque estaba harto de Soda Stereo. Ni atendía el teléfono, estaba en otro mundo”.

Luego el especial habla del peor show de la historia de Soda Stereo, que, según los protagonistas, tuvo lugar en 1996 en el estadio de Ferro; para posteriormente desembocar en la separación del grupo y en el último concierto en River.

Los discos Bocanada y Siempre es hoy también tuvieron su lugar pero Ahí vamos fue el que se llevó más espacio: “Tuvo la necesidad de componer con la guitarra”, dijo Taverna.

En 2007 se dio la vuelta de Soda y Charly Alberti, Zeta Bosio, Daniel Kon, Adrián Taverna y Leo García recordaron esos dos meses de gira y los seis shows en River.

Luego se repasó el proceso de grabación de Fuerza Natural (2009), último disco de Cerati, y Benito, su hijo, recordó qué le dijo su padre antes de la última gira: “No nos vamos a ver por un largo tiempo campeón”.

Sobre el final se abordó el ACV y los “cuatro largos años”, como dijo Lilian Clark, de internación. Benito afirmó: “Cada vez que le daba la mano temblaba. Conmigo era así”. Los otros dos Soda -Zeta y Charly- también contaron que un día fueron a verlo y se quedaron los tres solos. Conversaron y empezaron a sonar todas las alarmas de monitoreo. “Sintió que nosotros estábamos ahí”, destacó Charly.

El programa cerró con los familiares y músicos amigos cantando en Unísono, el estudio de grabación del homenajeado.

Al documental no le faltó nada: tuvo emoción, contó con la voz de las personas cercanas del músico y le regaló a los fans imágenes inéditas que difícilmente serán olvidadas. Además, volvió a demostrar que la música de Cerati sigue vigente y seguirá siendo así por mucho tiempo.

