Sigue el misterio de la madre de Luis Miguel: “Si es la mendiga encontrada, vendrán cuestiones penales complicadas”

Lo dice el abogado de las primas de Marcela Basteri, quienes buscan que un ADN revele el misterio. Hallada en situación de calle en San Telmo, la mujer ahora está en el Hospital Moyano.

32 de años de incertidumbre, desconcierto, misterio, informaciones falsas, pistas erróneas, hipótesis delirantes. 32 años de ausencia. Y dolor. Marcela Basteri desapareció entre agosto y septiembre de 1986 en Madrid, luego de un encuentro privado que mantuvo con su ex marido, Luis Rey. Y desde entonces nada se supo sobre la madre de Luis Miguel.

Hasta que a mediados de abril de este año una mujer fue encontrada en situación de calle en San Telmo. Debido sus rasgos físicos, su edad y su acento confuso, más la reticencia a brindarle a la prensa cualquier tipo de información sobre su identidad (aunque más no fuera su nombre de pila), muchos especularon con la posibilidad de que se tratara de Marcela Basteri.

Nacida en la Toscana, Italia, la madre del ídolo mexicano vivió en Argentina desde su niñez hasta que años más tarde se mudó a Puerto Rico, tras conocer a Luis Rey en Mar del Plata. Por eso la lógica de un supuesto regreso a Buenos Aires también alimentaba la sospecha de que ahora estuviera mendigando en sus calles.

Al encontrarla en los medios, un español dijo que en realidad era su hermana. La mujer fue internada en el Hospital Moyano como Honorina Montes y la Justicia dictó una medida cautelar para que no se difundiera información sobre ella. Flavia e Ivanna Basteri descreen de esta circunstancia: las primas de Marcela Basteri están seguras de que se trata de la madre de Luis Miguel.

A través de su abogado Martín Francolino, Flavia e Ivanna presentaron una denuncia penal en la Fiscalía 55, Juzgado Criminal y Correccional 58, por violación de paradero y desaparición. De esa manera buscan que se realice una prueba de ADN que aportará la verdad, cualquiera fuera, y apaciguar así la angustia ante el misterio sobre el destino de Marcela.

-Doctor Francolino, ¿qué sabemos hoy de la madre de Luis Miguel?

-En realidad, lo que sabemos es que está desaparecida desde el año 86. Nada más.

-¿Sus clientas están en contacto con algún familiar de Luis Miguel?

-Sé que hablan con las abuelas y con las tías que están en Italia. Pero no directamente con Luis Miguel ni con sus hermanos.

-¿Qué declaran sus clientas?

-Dicen que por las señas particulares de la mujer que se encontró (mendigando en San Telmo), los lunares y por otras señas personales, se trata de su tía.

-¿Supieron de su existencia al ver el programa Secretos Verdaderos, de Luis Ventura, o ya tenían conocimiento de que se encontraba en esa situación?

-Ellas ya estaban tratando de localizarla. Cuando la vieron en el programa de Luis Ventura se acercaron al hospital, hablaron con ella, y verificaron que se trataba de su tía.

-¿Por qué sus clientas empiezan a buscarla ahora?

-No, la buscaron toda la vida. Lo que pasa es que nunca acudieron a un abogado. Nunca se hicieron las cosas correctamente.

-¿Conoce a la paciente cuya identidad hay que confirmar?

-Todavía no tuve acceso a ella, no pude verla. Eso es lo que estoy pidiendo en el expediente. Tengo entendido que todavía está internada en el Hospital Moyano bajo el nombre de Honorina Montes, y con custodia policial.

-¿Por qué con custodia?

-Hay una medida cautelar del Juzgado 10 por la cual no se puede hablar de ella. Es bastante raro que un juzgado dicte una cautelar sobre una cuestión que no está dilucidada. Hubiera sido muy fácil citar a las partes que estaban interesadas e informarles, en todo caso, que no es la persona, y listo.

-¿En qué instancia se encuentra el proceso judicial, luego de la denuncia?

-Estamos esperando los informes de Migraciones para determinar la salida y la entrada de estas dos personas a la Argentina, tanto de Marcela Basteri como de Honorina Montes. Cuándo ingresaron y cuándo salieron. Basteri llegó al país como Marccela Bastieri, por eso no se la localizaba con su verdadero nombre.

-¿No le parece raro que Luis Miguel no se haya interesado en saber quien es esta mujer que apareció en situación de calle y fue derivada al Moyano?

-Seguramente si llega a enterarse de que es la madre, va a hacerse cargo. Lo que sucede es que entonces vendrían atadas un montón de cuestiones penales mucho más complicadas que las que se están denunciando hasta ahora.

-¿Cuáles?

-Falsificación de documento, entrada ilegal de una persona al país. Porque imaginate que si llega a ser la madre, entró al país con un nombre falso.

-¿Qué opina del paradero de la madre del cantante?

-No estoy en la cabeza de Luis Miguel: es un artista internacional. Pero cálculo que si se llega a comprobar que es su madre, va a querer venir a la Argentina para verla. Y si no, habría que preguntarle a él los motivos por lo cuáles que no la vio ni la buscó en su momento, si sabía dónde estaba.

-¿No le parece raro que nadie de la producción de Luis Miguel se haya contactado con usted?

-No es mi problema. Lo que yo estoy averiguando es una denuncia que presenté sobre un hecho, para que se investigue. Si después llegan a comunicarse, hablaré de la cuestión.

-¿Cuándo podremos conocer la verdad?

-Cuando se terminen las pruebas que estoy pidiendo en el expediente, las medidas que faltan todavía pedir, y sobre todo el examen de ADN, que es lo más importante.

-¿De cuánto tiempo estamos hablando?

-Eso depende de la Justicia. Pero calculo que en unos días tendremos novedades.

