Paula Chaves reveló la vez que Pedro lloró por su profesión

La modelo y conductora salió en defensa de su pareja. “Su lucha no es por él, es por todos”, manifestó.

La conductora Paula Chaves salió a bancar la trayectoria de su pareja, Pedro Alfonso, quien devolvió su premio obtenido en los Carlos de febrero de este año y criticó la falta de reconocimiento hacia colegas suyos como Freddy Villarreal y el Bicho Gómez.

En diálogo con el programa Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Chaves opinó al respecto y declaró: “El ochenta por ciento de las obras de Carlos Paz son obras populares, y que no se valore eso y se premie como si se estuviera premiando la calle Corrientes o los Goya me parece que es descalificar el rubro popular, que es el noventa por ciento de la plaza”.

Y continuó: “Yo lo he visto llorar a Pedro porque no se lo reconoció a Emilio Disi, porque lo tuvieron sentado durante tres entregas de premios y ni siquiera lo mencionaron. La lucha de Pedro no es por él: es por todos”.

“Con esto de no reconocer a la comedia popular, que mueve tanta gente año tras año, me parece que hay que hacer un replanteo”, manifestó la exBailando.

Fuente: https://www.eltrecetv.com.ar/articulo/paula-chaves-conto-la-vez-que-pedro-alfonso-lloro-por-su-profesion_100821

