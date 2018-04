Intervinieron el PJ y designaron a Luis Barrionuevo al frente

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría decidió hoy intervenir al PJ nacional. Gioja criticó la decisión

El designado interventor del Partido Justicialista, el gastronómico Luis Barrionuevo, ingresó cerca de las 15.20 a la sede partidaria de la calle Matheu 130. Foto: Télam

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría decidió hoy intervenir al PJ nacional y designó como interventor judicial al líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, ante lo cual el presidente del sello, José Luis Gioja, consideró que la medida “tendrá que ver con esto de judicializar la política, que está de moda”.

El referente sindical tendrá como tarea “producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria”.

Asimismo, el ex titular de la CGT Azul y Blanca “deberá realizar un inventario de bienes muebles e inmuebles del Partido Justicialista Orden Nacional, como así también deberá informar sobre la situación económico-financiera de la entidad”.

De esta manera, Servini de Cubría desplazó a la conducción del sello, que estaba encabezada por el diputado nacional por San Juan José Luis Gioja.

“Es una mala noticia. Llama mucho la atención. Tendrá que ver con esto de judicializar la política, que está de moda”, sostuvo el ex gobernador cuyano.

En diálogo con Radio La Red, el legislador resaltó que “el partido está absolutamente normalizado” y recordó que la semana pasada hubo una reunión del Consejo Nacional del PJ.

“No sé cuál es la causa. No tenía ni siquiera conocimiento de que había una acción de esta. Siempre hay amigos, compañeros y no compañeros que buscan artilugios para que el justicialismo tenga algún tropiezo. Estas autoridades fueron elegidas más que democráticamente hace un año y medio atrás. El mandato vence en 2020. Me sorprende. Acabo de llegar de San Juan. No tiene que ver con una decisión judicial que tenga sustento”, subrayó Gioja.

En tanto, el apoderado y fundador de la línea “Justicia y Dignidad Peronista” y uno de los impulsores del pedido de intervención, Oscar Diani, celebró la decisión y advirtió que los sellos provinciales de distritos populosos como la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza “también están flojos de papeles, están en la cuerda floja”.

“Hace 30 días me reuní con Su Señoría y me dijo que el PJ estaba en un clima de crisis por la inestabilidad que tiene”, contó en diálogo con NA.

Consultado sobre la designación de Barrionuevo, Diani afirmó que el referente sindical “estaba de acuerdo con la intervención” del sello: “Lo vi más como sindicalista que como peronista. No sé qué conocimiento tendrá de la carta orgánica”.

“Ahora hay que llamar a elecciones. Está todo hecho mierda”, manifestó el abogado allegado al expresidente Eduardo Duhalde.

Asimismo, rechazó las explicaciones de Gioja sobre la situación del partido: “De 2002 a esta parte, el Congreso Nacional del PJ se reunió cinco veces. El no funcionamiento de ese órgano va en contra de la carta orgánica. Gioja es un mentiroso”.

