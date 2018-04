“EL GOBERNADOR NO ES RESPONSABLE DE LA DISMINUCIÓN DE LA TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AL ESFUERZO NO LO DEBE HACER LA GENTE”

*En el marco del pedido que realizó la Nación para disminuir el impacto de

las tarifas eléctricas, en La Rioja hubo diversas voces de rechazo al

planteo. En tal sentido, el diputado Claudio Saúl sostuvo que “la Provincia

no es responsable de la disminución de la tarifa de energía eléctrica” y

aseguró que al esfuerzo no lo debe hacer la gente”. Explicó que “de una

factura de energía eléctrica, el 42 % corresponden a tasas e impuestos, de

ese porcentaje el 21 es el IVA regulado por Nación, el otro 20 alumbrado

público del municipio, y el 1 % restante, EUCOP. Indicó que el gobernador

Sergio Casas se anticipó a este plan de la Nación y dispuso un subsidio en

la energía eléctrica que alcanza los 300 millones de pesos anuales.*

También el ministro de Infraestructura, Juan Velardez, formuló

declaraciones hace unos días en las que brindó detalles de la situación en

la provincia y el gran esfuerzo del gobierno riojano que significa

subsidiar la energía como un paliativo en el impacto de los aumentos en los

usuarios riojanos.

El diputado provincial, Claudio Saúl, sostuvo que a partir del pedido

efectuado por el gobierno nacional a las provincias y municipios para

disminuir las tarifas, “ nosotros entendemos como riojanos y como Gobierno

que al esfuerzo y al sacrificio lo tienen que hacer quienes están grabando

con impuestos y tasas, la factura de energía eléctrica de los riojanos”, y

sostuvo que “que la Provincia no es responsable de la disminución de la

tarifa de energía eléctrica y aseguró que al esfuerzo no lo debe hacer la

gente”.

Explicó que “en una factura de energía que llega a un hogar riojano, el 42

% corresponden a tasas e impuestos, de ese porcentaje el 21 corresponde al

IVA regulado por Nación, el otro 20 alumbrado público del municipio, y el 1

% restante, EUCOP”, y amplió que “trasladado a números, de una factura de

1000 pesos, 210 son de IVA, 200 de tasas de alumbrado público y 10 pesos de

la tasa de EUCOP, es decir que al esfuerzo ya no lo debe hacer el Gobierno

Provincial”.

En esa sintonía, el legislador dejó en claro que “el Gobierno de la

Provincia de La Rioja, viene realizando un gran esfuerzo en materia de

subsidios a la energía eléctrica, esto lo podemos demostrar con la

eliminación del impuesto de ingresos brutos lo que significó un impacto

positivo en la economía familiar de los riojanos”, y agregó que “también

hay que decir que el gobernador Sergio Casas, desde que asumió la nueva

gestión a nivel nacional, se encargó hasta el cansancio de explicar que La

Rioja es una provincia electro dependiente, ya que el 95% del agua potable

para consumo humano y para la producción se hace a través de bombas”.

Recalcó que “siempre hemos pedido una tasa diferencial y un subsidio para

las economías regionales y para nuestra provincia, pero jamás hemos sido

escuchados, no hubo distinción y estos aumentos han sido para todos por

igual, cuando vivimos realidades totalmente distintas”. Detalló que “el

gobernador, ante esta situación vertiginosa que proponía este plan

económico de aumentar las tarifas y eliminar subsidios, se anticipó y

subsidió la energía eléctrica, dentro del equilibrio financiero de la

provincia. Es más, hoy podemos decir que son 300 millones de pesos anuales

los que se desembolsan en concepto de subsidios”.

Por otra parte, criticó duramente el pedido de la Nación de pedir a las

provincias del Norte o de la Patagonia evitar el consumo de energía

eléctrica o de gas, pero quien no conoce y no sufre el calor o el frío no

tiene idea o no se da cuenta de lo que está hablando, y esto se debe al

desconocimiento absoluto de las condiciones de cada región”, y lanzó que

“al ahorro lo deberían hacer ellos y pagar menos intereses a los grandes

capitales extranjeros que traen dólares y transforman en pesos y lo ponen

en la renta financiera. Ellos que hagan el esfuerzo”.

Por último, puntualizó que “se le siguen adeudando a la provincia de La

Rioja lo que le corresponde por el punto de coparticipación arrebatado,

estamos atrasados enero y febrero y nos están debiendo un porcentaje

importante que llega a 500 millones de pesos más. Con respecto a la obra

pública, no figuramos en materia de inversión, no existimos”, y recalcó

que “el gobernador Sergio Casas ya hizo el esfuerzo durante todo este

tiempo, si quieren cumplir con el fondo monetario Internacional y los

organismo unilaterales de crédito que al esfuerzo lo hagan ellos”.

