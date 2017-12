No pasa desapercibido: el mensaje de Maradona tras la conquista del Rojo

El Diez saludó a Independiente por la obtención de la Copa Sudamericana. Además, dejó un mensaje de paz tras los incidentes en Brasil con hinchas del Flamengo.

Diego Maradona felicitó por Facebook a Independiente por la obtención de la Copa Sudamericana, luego del título del Rojo en el Maracaná ante Flamengo. También expresó un mensaje pacífico luego de los incidentes entre los hinchas en las horas previas a la final.

“Los partidos se ganan dentro de la cancha. Son los jugadores los que tienen que demostrar habilidad, valentía y agresividad durante los 90 minutos, y no los barrabravas. A mí no me importan las banderas, yo quiero cuidar la pelota. Los hechos de violencia son un atentado al deporte”, escribió.

En 1981, cuando todavía era jugador de Argentinos y antes de pasar a Boca, el Diez expresó su fanatismo por el conjunto de Avellaneda. “Soy hincha de Independiente. Pero como en mi casa son todos hinchas de Boca me gustaría mucho jugar para ellos y darles una satisfacción todos los domingos”, comentó.

Fuente: UNO Entre Ríos

