APP: “El receso de verano se inicia el próximo lunes”

El gobernador Sergio Casas dio a conocer que el lunes 18 inicia el receso para los empleados de la Administración Pública Provincial. Este viernes será el último día laborable y los agentes deberán reintegrarse el 5 de febrero, periodo en el que trabajarán los servicios esenciales y se mantendrán las guardias mínimas. Así también, Casas realizó un nuevo llamado a la unidad para “trabajar por La Rioja, por los riojanos, para poder pagar en tiempo y forma los salarios que es lo único que nos permite el presupuesto hoy”.

En el marco de la conferencia de prensa donde anunció que La Rioja logró completar el monto de 300 millones de dólares de los nominados “Green Bonds”, para financiar el aumento de la capacidad de energía eólica del Parque Eólico Arauco, el primer mandatario provincial brindó detalles del receso administrativo para los empleados públicos.

“El receso está confirmado. Este viernes es el último día hábil”, expresó. Dijo que esta medida se corresponde a la tomada años atrás. “Tiene un promedio de 45 días el receso, quedando con guardias mínimas”, agregó.

Por otra parte, hizo referencia a que en Nación hay un Gobierno “que tiene una filosofía distinta, al que quiero que le vaya bien para que nos vaya bien a todos, porque lo importante es ver cómo nos va bien a todos los argentinos”. De inmediato, planteó que “La Rioja es también Argentina”, por lo que se hace necesaria la implementación de políticas activas que armonicen los desequilibrios, para ser en la realidad un país federal. En ese sentido, consideró que no se pueden aplicar los mismos incrementos tarifarios a Buenos Aires que a La Rioja.

Así también, Casas expuso su compromiso de seguir reclamando lo que legítimamente le corresponde a La Rioja. “Somos respetuosos de la voluntad popular porque somos democráticos y nunca vamos a dejar de ser federales, por eso voy a seguir reclamando como Gobierno”. Recordó que semana tras semana viaja a Buenos Aires para realizar diversas gestiones. “Hemos acompañado un Pacto fiscal que contempla temas que no nos benefician, pero los gobernadores tuvimos que firmar. Nosotros tenemos que privilegiar el pago de sueldos que es otro de los desafíos fundamentales que tenemos”, remarcó.

Respecto a las obras, reiteró que continuará reclamando. “Tenemos un proyecto de 2 mil viviendas por año y en el presupuesto figuran 369, lo que nos parece injusto”, manifestó. Dijo de inmediato que “la realidad que tenemos los riojanos es que no tenemos ríos sobre superficie, para tomar agua tenemos que perforar, esto es lo que muchos no terminan de entender. Pero no vamos a bajar los brazos, vamos a estar más fuertes”.

“Estamos con todas las fuerzas para llevar adelante los desafíos, y vamos a seguir trabajando para que La Rioja cambie su destino”, afirmó. “Acompañaremos hasta donde podamos presupuestariamente”, dijo. Asimismo, reiteró que la facturación de la energía eléctrica es fijada por CAMMESA, mientras que EDELaR solamente es la empresa distribuidora en la provincia.

Más adelante, comentó nuevamente que invitó al senador electo Julio Martínez y a la senadora electa Inés Brizuela y Doria, a trabajar en conjunto por la provincia. “Tenemos que trabajar todos juntos, creo que tenemos que dejar los sectarismos y trabajar unidos por La Rioja, por los riojanos, para poder pagar en tiempo y forma los salarios que es lo único que nos permite el presupuesto hoy”, señaló y explicó que “el presupuesto es algo que nos limita”.

Consultado respecto a la minería, dijo “todos saben nuestra filosofía al respecto y nuestra decisión, así como la del Gobierno Nacional”. En este sentido, coincidió con las expresiones de un periodista que sostuvo que mientras el presidente Mauricio Macri y el Gobierno Provincial consideran a la minería como una actividad válida para la generación de recursos genuinos, los representantes de Cambiemos en La Rioja se expresan en contra, como una estrategia política. Frente a esto, Casas ratificó el consenso social. “Nosotros sostenemos que si hay consenso se hará. Es una actividad lícita que vendría bien, por ejemplo, para fomentar puestos de trabajo. Vamos a ser respetuosos de la gente. Cuando se logre consenso se hará, es una alternativa más”, expresó.

Por último, explicó nuevamente que el presupuesto nacional por primera vez en 29 años dice 0 en fondos compensatorios al punto de Coparticipación Federal arrebatado. “El año pasado teníamos 2.500 millones de pesos. Hablando con el ministro Rogelio Frigerio se acordó verbalmente 2.800 millones de pesos. Por eso cuando se sancione el presupuesto vamos a ir a pelear por los 2.800 millones y todo lo que podamos conseguir por La Rioja”, afirmó.

