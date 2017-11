“No puedo ni hablar”: el sentido mensaje de la hija de María Martha Serra Lima

La muerte de la cantante generó gran conmoción en los argentinos y su hija envió un especial mensaje a sus seguidres.

La muerte de María Martha Serra Lima generó gran conmoción en los argentinos. La cantante fue internada en terapia intensiva ayer y su familia prefirió el silencio hasta el triste desenlace.

Cecilia Pell-Richards, hija de la popular cantante, manifestó al portal de espectáculos Exitoína: “Este mensaje es para los que querían a mami y tanto preguntaban por ella. Les quiero decir que ella ya descansa en paz. Por favor no me pregunten nada porque no puedo ni quiero hablar. Estoy muy triste como se imaginarán”.

“Gracias a todos por su preocupación y por haber estado pendientes de mami todos estos días”, agregó Cecilia, quien estuvo con ella en la clínica donde se encontraba internada en Miami, Estados Unidos.

María Martha tenía 72 años y fue operada dos veces a fines de septiembre por un problema en la espina dorsal que le provocaba dificultades al caminar.

En la década del 90, se radicó en Estados Unidos, aunque siempre venía a su país para realizar presentaciones.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments