Casanova habló de su renuncia al “Bailando” y se reconcilió con Sofía

En la noche del martes, Agustín Casanova estuvo en una fiesta realizada por Netflix, que presentó las producciones nacionales que podrán ver en 2018, y habló sobre su sorpresiva renuncia al “Bailando 2017”.

“Es algo por el cual no estoy contento, pero pasó. Por un bien personal decidí abandonar y también por un bien a mis compañeros porque llegaba a los ensayos mal y no merecen cargarse de mis malas energías”, señaló el cantante de Márama.

Y agregó: “Tanto Marcelo como la producción entendió mi decisión aunque querían que me quedara porque falta muy poco para terminar. Pero mucha gente por ahí no entiende y creen que por estar en un certamen tan lindo todo es muy color de rosa y que nuestra vida es espectacular, pero hay unas cosas más profundas que terminan perjudicando mi mente, mi parte psicológica”.

“El viernes la pasé muy mal y no los culpo a ellos. Estoy desilusionado de mí porque yo no respondo así y la verdad es que me puso muy triste de cómo llegué a decir ese tipo de respuestas, pero son cosas que pasan y también una manera de pensar mía”, indicó Agustín con respecto a lo sucedido al aire en su última participación.

Por último, reveló que superó la crisis de pareja con Sofía González: “Con Sofi ahora estamos bien, estábamos pasando un momento complicado, pero estamos reconciliados. Ella es la que me hace la cabeza acá, es la que me banca en todas. Yo en Argentina estoy muy solo, vengo de Uruguay y no tengo ni amigos ni nada. Es Sofía la única que cuando yo estoy mal me pone el hombro para que yo la abrace. Tuvimos una crisis pero ya fue superada, la palabra crisis significa cambio y había cosas por cambiar. La crisis no tuvo nada que ver con Flor Vigna ni con ShowMatch, es algo más personal que obviamente no lo conté ni lo contaré. Mi salida tiene que ver con algo mucho más interno que me afecta”.

Fuente: Primicias Ya

