«Presos K» liberados: la lista completa

De Vido y Boudou, dos ex funcionarios de peso en los gobiernos kirchneristas; mientras que el empresario Cristóbal López siempre estuvo vinculado al matrimonio Kirchner. Crédito: Archivo El Litoral

Con la noticia de la inminente liberación de Lázaro Báez, empresario ligado al matrimonio Kirchner, al que se lo investiga en la causa conocida como «La Ruta del Dinero K», cabe destacar a todos los dirigentes y funcionarios ligados al gobierno de Cristina Fernández detenidos en los últimos años y puestos en libertad desde el segundo semestre de 2019.

César Milani (Absuelto y excarcelado el 9/8/2019)

El ex jefe del Ejército, César Milani estaba acusado por el juicio por la desaparición del soldado Alberto Ledo. El general fue absuelto en ese juicio de lesa humanidad y también recibió el mismo dictamen por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo Ramón, durante la última dictadura militar.

Foto: Archivo El Litoral

Gerardo Ferreyra (Excarcelado el 2/10/2019)

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I de la Cámara Federal porteña, resolvieron la libertad del propietario de Electroingeniería en la causa de los cuadernos de la corrupción al detemrinar que ya no existían riesgos procesales para justificar la detención. Salió en libertad con una fianza de 50 millones de pesos.

Foto: Archivo El Litoral

Fernando Esteche (Excarcelado el 3/10/2019)

El Tribunal Oral Federal 8 concedió la excarcelación al ex líder de Quebracho en la causa donde está procesado por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA. “Estuve preso por mi trayectoria y la revancha macrista”, dijo Esteche al salir de la cárcel.

Foto: Archivo El Litoral

Cristobal López (Excarcelado el 8/10/2019)

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revocaron el fallo del juez Claudio Bonadio que dictó su procesamiento con multimillonarios embargos y prisión preventiva, a raíz del presunto lavado de activos en la compra de dos inmuebles. El tribunal dictó la “falta de mérito” porque consideró que los elementos de pruebas eran insuficientes para demostrar el origen ilícito de los fondos.

Foto: Archivo El Litoral

Fabián de Sousa (Excarcelado el 8/10/2019)

De Sousa fue excarcelado también por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi con los mismos argumentos que favorecieron a su socio, Cristóbal López.

Carlos Kirchner (Excarcelado el 9/10/2019)

El primo del ex presidente y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública fue detenido en diciembre de 2017 y salió en libertad en la causa por fraude al Estado, en el marco de cinco obras denunciadas por sobreprecios por una suma de 190 millones de dólares.

Julio de Vido (Arresto domiciliario desde 14/12/2019)

El ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido recibió ese beneficio luego de que la Cámara Federal de Casación le indicara determinar la excarcelación Tribunal Oral Federal 7, a cargo de la causa de los cuadernos de la corrupción. Según esa resolución, De Vido llevan más de dos años de prisión y no tenía fundamentado ni el peligro de fuga ni el peligro de entorpecimiento de una investigación. En marzo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 ordenó también la excarcelación en la causa conocida como Río Turbio.

Foto: Archivo El Litoral

Roberto Baratta (Excarcelado desde 14/12/2019)

En diciembre del año pasado, Casación beneficio también al ex secretario de Planificaación Federal, Roberto Baratta, junto a Julio de Vido.

Omar “Caballo” Suárez (Excarcelado desde 17/12/2019)

En diciembre, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 ordenó el cese de la prisión preventiva al ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en el marco del juicio que se le sigue por “asociación ilícita” e “interrupción de vías navegables”. En junio pasado, los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi dictaminaron otra resolución favorable para “Caballo” Súarez, al revocar el procesamiento que había firmado el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en la causa de lavado de activos vinculadas a la empresa Maruba SA, mediante operaciones como compraventa de acciones entre 2011 y 2013.

Anastasio Pérez Osuna (Excarcelado desde 19/12/2019)

El ex intendente de Río Turbio e interventor de Yacimientos Carboníferos de esa localidad (YCRT), Atanacio Pérez Osuna, fue liberado por el TOF 7 en diciembre pasado, tras ser condenado a cuatro años de prisión por el cobro de 50 millones de pesos por una ruta que nunca se hizo.

Oscar Thomas (Excarcelado desde 25/12/2019)

El ex director de la Entidad Binacional Yacyretá, el procesado número 43 en la causa “Cuadernos de las coimas”, fue excarcelado durante Navidad del año pasado, tras pagar una fianza de 3 millones de pesos. Había sido uno de los funcionarios de confianza del ex ministro de Planificación Julio De Vido, y aparecía mencionado en los cuadernos del exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, quien supuestamente le entregó un millón de dólares.

Juan Pablo “Pata” Medina (Arresto domiciliario desde 18/2/2020)

Los jueces César Alvarez y Roberto Agustín Lemos Arias, de la Cámara Federal de La Plata, le otorgaron el arresto domiciliario al ex jefe de la Uocra platense a raíz de su mal estado de salud y su edad. “Pata” Medina estaba detenido desde septiembre de 2017 por una causa de “lavado de activos y asociación ilícita”.

Foto: Archivo El Litoral

Luis D’Elía (Arresto domiciliario desde 4/4/2020)

Luis D’Elía tuvo una condena firme en 2018 por la toma de una comisaría, en reclamo contra el asesinato de un dirigente social. La causa se había reactivado 14 años después de sucedido el hecho.

Foto: Archivo El Litoral

Amado Boudou (Arresto domiciliario desde 6/4/2020)

El TOF 4 concedió la prisión domiciliaria al ex vicepresidente en el marco de la condena de cinco años y medio de cárcel por “cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública” en el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica. Boudou hoy vive en un edificio del barrio porteño de Barracas. Según determinó ese fallo, el fundamento se basó en que la sentencia no está firme y la situación excepcional generada por la emergencia del coronavirus permite que Boudou sea controlado mediante un sistema de mecanismo electrónico, como la pulsera o la tobillera.

Jorge Chueco (Arresto domiciliario desde 11/6/2020)

Los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo resolvieron a favor de la excarcelación del ex abogado de Báez y dispusieron su arresto domiciliario, tras pagar una caución de un millón de pesos. El letrado es actualmente juzgado por maniobras de lavado de dinero en el mismo expediente que involucra a Báez y otros acusados. Chueco está detenido desde el 19 de abril de 2016 y, al momento de mostrarse favorable a la excarcelación, la fiscalía argumentó que los hechos investigados ocurrieron “hace casi diez años” y la inexistencia de riesgos procesales.

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com) [Link:https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/248530-presos-k-liberados-la-lista-completa-mientras-definen-cuando-politica.html]